Este lunes 27 de octubre se cumplieron 16 días de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la intensa búsqueda continúa y no hay rastros de sus paraderos. Gabriela, hija del hombre, habló con ADNSUR y dio detalles sobre el operativo.

Cabe recordar que la pareja salió desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones con la intención de hacer un viaje breve por la Ruta N°1; sin embargo, desde ese momento no se volvieron a tener noticias de ellos.

Tras la denuncia se inició un operativo para encontrarlos y el pasado viernes 17 de octubre se dio el hallazgo del vehículo en una zona inhóspita (a 70 kilómetros de Caleta Córdova). La falta total de pistas aumenta la incertidumbre.

La última imagen registrada de su camioneta modelo 2014 fue captada ese sábado 11, cerca de las 09:50, por una cámara de seguridad en el barrio Caleta Córdova.

QUÉ DIJO GABRIELA KREDER

La hija de Pedro contó cómo avanzan los esfuerzos para encontrarlos y detalló los recursos que se suman a la investigación.

“No perdimos las esperanzas y seguimos, con las expectativas de que aparezca una pista para encontrar a papá y a Juana. Sabemos que está en la zona Luis Zúñiga, que es el rescatista que viene de Neuquén, y él está empezando a moverse por el lugar y buscando alguna pista que pueda conducirnos hacia ellos”, expresó.

En cuanto a las novedades del operativo, aseguró que les van a facilitar seis caballos criollos para recorrer la zona.

“Conseguimos una persona que muy amablemente nos va a facilitar los caballos, pero estamos con la dificultad del traslado, así que estamos viendo de conseguir alguien que tenga un camión para poderlos transportar. Así que estoy en esa tarea en este momento”, indicó.

“Desde la policía montada aparentemente tampoco tienen cómo llevar los caballos. Así apelamos a la solidaridad de la población y de la gente que pueda disponer de un medio de transporte para poder trasladarlos en el día de hoy y no seguir demorando ese rastrillaje a caballo que pueda arrojar resultados certeros o nos permita encontrar alguna pista recorriendo el campo. Desde los caballos es más fácil ver cualquier cosa que, por ahí, desde el dron o incluso un helicóptero”, agregó.

Según reveló, “de momento habían solicitado 6; Luis trajo su propio caballo, así que serían 7 y seguramente se verá cómo se va haciendo el rastrillaje de la zona. Hay gente que se ofreció para colaborar con más caballos, así que están disponibles. Va a depender un poco del jefe de la brigada, que es el que está llevando a cabo la investigación y el rastrillaje”.

Además de los caballos, se evalúa la utilización de otro tipo de drones. Se busca conseguir aquellos que son “subterráneos” y que puedan captar alguna imagen o algo que arroje información que no se pueda ver a simple vista. Sé que estaban en gestión para conseguirlos”, indicó.

Por otra parte, al referirse a los helicópteros: “Entiendo que, si es necesario, se va a recurrir. En el día de hoy deberían hacer un rastrillaje; desconozco cómo está la gestión porque esto es una gestión diaria: cada vez que se solicita, se gestiona”.

“NOSOTRAS MANTENEMOS LA FE INTACTA Y LA ESPERANZA”

Por otra parte, Gabriela explicó que aún no se puede imaginar qué pudo haber pasado con Pedro y Juana, ya que no tienen información concreta.

“Seguimos como cuando empezamos, pero con la desventaja de todos estos días que han transcurrido. Uno mantiene la esperanza hasta el último minuto, pero hay que ser realistas también y hay que entender que las personas tenemos nuestras limitaciones y, en el caso de ellos, la edad era un tema que hay que tener en cuenta. Nosotras mantenemos intacta la fe y la esperanza de que aparezcan y con eso nos movemos”.

Respecto a la hipótesis del sumidero que circuló durante los últimos días, aclaró que “no se abandona esa idea; la brigada y la gente que está en la búsqueda siguen creyendo que podrían llegar a estar por ahí. Yo, honestamente, lo dije desde el primer momento porque conocemos a papá. Yo lo sigo sosteniendo: para mí, mi papá nunca llegó manejando la camioneta hasta ahí”.

“Y porque lo conozco y porque sé lo prudente que es y porque sé que nunca hubiese puesto en riesgo ni su vida ni la de Juana, ni tampoco hubiese arriesgado su camioneta, que le costó un montón tenerla. Hay muchas cosas que hubiesen evitado que papá se metiera en ese lugar manejando él solo, por sus propios medios”, concluyó.