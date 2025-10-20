La desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder sigue conmocionando a Comodoro. Este lunes por la tarde continúan las tareas de búsqueda con drones, binomios caninos y más de 40 efectivos. También participan camionetas de vecinos que colaboran de forma voluntaria para tratar de encontrar rastros de la pareja.

Según informaron a ADSNUR quienes están protagonizando los rastrillajes, durante la tarde encontraron más fogatas en el Cañadón Visser, en dirección a la ruta 3. Mientras tanto, el operativo policial se concentra sobre la zona costera.

“Estaba cerrada y empantanada”: la hipótesis de por qué la pareja desaparecida abandonó la camioneta

La búsqueda se concentra en un amplio radio cercano al Cañadón Visser y Rocas Coloradas, en la ruta que conecta Comodoro Rivadavia con Camarones. Desde las primeras horas del lunes, un equipo de 40 efectivos policiales, junto con miembros de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Defensa Civil municipal, retomaron las tareas de rastrillaje en la zona.

Para optimizar la cobertura, se emplean drones de última generación, que sobrevolaron las áreas de difícil acceso para realizar un relevamiento aéreo detallado. Además, se sumaron binomios caninos especializados en búsqueda y rescate, procedentes de la Policía del Chubut, la Base Aeronaval "Almirante Zar" y la Policía Federal Argentina, cuyos entrenamientos facilitan la detección de personas desaparecidas en terrenos complejos.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

LA BÚSQUEDA DESDE EL HALLAZGO DE FOGATAS

Previo a las últimas fogatas que confirmaron los voluntarios que recorren la zona en camionetas 4x4 en dirección a Ruta 3, la búsqueda había sido redireccionada por una fogata apagada pero reciente, a unos kilómetros al norte del lugar donde se vio la camioneta.

Ante este descubrimiento, se había desplegado un intenso operativo hacia la ruta 1, incorporando perros rastreadores y vehículos todo terreno para explorar esta zona nueva.

Sobre esto, Gabriela comentó: "El nuevo punto de búsqueda es alentador, pero seguimos sin tener señales precisas. Estamos muy ya muy desorientados, porque la situación es extraña: dos personas casi septuagenarias que desaparecen y no hay rastros de nada".

LA PROBLEMÁTICA PARA RETIRAR LA CAMIONETA

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

“Necesitamos sacar la camioneta no tenemos llave si alguien sabe cómo hacerlo por favor que se comuniquen”, publicó días atrás Gabriela Kreder, hija del hombre desaparecido.

Ante esta situación, ADNSUR pudo conocer que este martes habría posibilidad de que un cerrajero se acerque hasta el lugar donde se encuentra la camioneta y con la conexión de una antena de Starlink, provista por los mismos voluntarios, pueda codificar las llaves del vehiculo para lograr retirarla del lugar.

“Sacarla a los tironazos y con malacate no dio resultado el sábado”, señaló uno de los voluntarios que trabaja en la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales.