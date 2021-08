La jueza federal Eva Parcio manifestó su satisfacción sobre el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que confirmó parcialmente los procesamientos de la enfermera por hurto y los 22 integrantes de la obra social de camioneros, por encubrimiento, por el robo de dosis de vacunas contra el Coronavirus ocurrido en el hospital Regional a principios de este año.

"Estamos satisfechos porque la Cámara ha confirmado casi todos los procesamientos, salvo las dos faltas de mérito en los casos del doctor Benítez y la licenciada Cocha", evaluó la magistrada, en contacto con Periodismo de 10, por CNN Comodoro.

Tal como anticipó ADNSUR en forma exclusiva, el miércoles 25 de agosto se conoció el pronunciamiento de la Cámara Federal, que si bien modificó algunas calificaciones, ratificó la investigación en marcha, lo que significa un paso importante hacia un eventual juicio oral y público.

"Estoy muy conforme porque se ha confirmado que se cometió un delito, con la precariedad que tiene esta etapa procesal -indicó-. Las diferencias son apreciaciones que pueden ocurrir, porque en la primera instancia se puede considerar que ciertas conductas configuran un tipo de delito y luego la excelentísima Cámara puede entender que la tipificación es otra. Pero lo importante es que se ha confirmado que los hechos se sucedieron tal cual nosotros los hemos relatado".

La jueza prefirió no opinar en torno a si las nuevas calificaciones son menos graves que las que ella había imputado. "No quiero entrar en esa consideración -respondió-. Estamos todavía en una etapa de cuestiones técnicas y además todavía es posible que las defensas o el fiscal consideren que pueden ir a la instancia de Casación, que es una vía que pueden seguir o no".

Finalmente, reiteró su conformidad con el procesamiento porque "se ratifica el trabajo de investigación que hicimos luego de un inicio muy complejo".