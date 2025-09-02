Los hechos de inseguridad sobre vehículos estacionados en la calle son constantes. En muchas ocasiones, los ladrones aprovechan la distracción de las personas para ingresar a sus autos y sustraer objetos de valor.

Sin embargo, en algunos casos estos intentos son frustrados gracias a la rápida reacción de los dueños, quienes sorprenden a los delincuentes en plena acción y logran detenerlos o alertar a la policía.

El pasado lunes 1 de septiembre por la noche, una pareja había estacionado su vehículo en la calle para ir a comprar a una rotisería de la ciudad de Trelew. El hecho ocurrió cerca de las 22:20 horas en Pellegrini al 100.

Sin embargo, al salir se encontraron con una inesperada escena. Hallaron a un ladrón en el interior del auto Ford Fiesta, quien al ser descubierto escapó del lugar descartando dos celulares, un iPhone 15 negro y un Samsung Galaxy S22 rosa.

No obstante, la pareja persiguió al sospechoso por las calles cercanas y logró atraparlo sobre Rondeau. En tanto, luego intervino personal policial que trasladó al hombre, de 30 años, a la Comisaría Seccional Cuarta, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.

En las últimas horas, la Policía de Puerto Madryn detuvo a una mujer con pedido de captura vigente, acusada de protagonizar una serie de robos en locales comerciales del centro de la ciudad. La sospechosa de Trelew ya era conocida por utilizar la modalidad delictiva de “mechera”, escondiendo productos entre su ropa con el fin de llevar a cabo el delito.

La detención se concretó luego de que la jueza Patricia Hernández ordenara su captura, tras no haberse presentado a una audiencia judicial clave. La magistrada había dispuesto la apertura de una investigación formal por los reiterados robos, pero la mujer se mantuvo en rebeldía, lo que aceleró el operativo policial.

Tras su arresto, fue trasladada a una unidad penitenciaria de la provincia del Chubut, donde permanecerá detenida hasta que se fije una nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR