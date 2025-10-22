Los incendios de motos en la vía pública no siempre están vinculados a actos intencionales. En muchos casos, errores humanos, como dejar el motor encendido o una falla mecánica no atendida, pueden desencadenar una situación peligrosa en cuestión de segundos. Aunque parezca inofensivo, dejar una moto encendida mientras está estacionada puede generar un sobrecalentamiento que termine en un foco ígneo.

Este tipo de episodios, más comunes de lo que se cree, no solo afectan al vehículo en cuestión, sino que también pueden poner en riesgo a peatones, viviendas cercanas o incluso provocar accidentes mayores si no se actúa a tiempo. De esta forma, la prevención y el control del estado general del rodado son claves para evitar este tipo de emergencias.

El pasado martes 21 de octubre por la noche se vivió una situación que generó tensión en la zona costera de Puerto Deseado. Una pareja se había dirigido al hospital para recibir atención médica y, al regresar, se encontró con una escena alarmante. Su moto estaba envuelta en llamas.

Todo ocurrió cerca de las 23:30 horas, sobre la avenida Marcelo Lotufo. Allí intervino rápidamente personal de bomberos, luego de recibir una llamada alertando sobre el incendio. Tras llegar al lugar, pudieron controlar el fuego; sin embargo, el vehículo quedó completamente destruido.

De acuerdo con las primeras hipótesis, sería un incendio accidental, tras dejar la moto encendida mientras se encontraba estacionada. Según se supo, un sobrecalentamiento habría dado inicio al fuego. Cabe aclarar que no hubo personas heridas.

RECOMENDACIONES AL UTILIZAR MOTOS: EVITÁ RIESGOS INNECESARIOS

No dejes la moto encendida mientras está estacionada, aunque sea por poco tiempo. El motor puede sobrecalentarse y generar un foco de incendio, sobre todo si hay fallas previas o la moto está en mal estado.

Evitá detenerte cerca de elementos inflamables como pasto seco, cartones, residuos o materiales combustibles.

Revisá regularmente el sistema eléctrico y el estado del motor. Fallas mecánicas o cortocircuitos son causas frecuentes de incendios en motos.

Chequeá que no haya pérdidas de combustible. Una filtración mínima puede ser peligrosa si entra en contacto con una fuente de calor.

Apagá el motor antes de cargar combustible y no arranques la moto hasta haber cerrado bien el tanque.

Mantené la moto en buen estado general. Un mantenimiento preventivo puede evitar situaciones peligrosas.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR