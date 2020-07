CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La familia del empresario Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner hallado asfixiado y enterrado en la ciudad santacruceña de El Calafate el sábado, cree que los cuatro detenidos fueron quienes "participaron del asesinato" y que cometieron el crimen "para ocultar un robo".



El abogado Sandro Levín, quien este miércoles se constituyó oficialmente como querellante en la causa, dijo a Télam que ya pudo acceder al expediente de 104 fojas y que, en base a lo actuado, la familia cree que el móvil del homicidio fue un "robo" y que "posterior a eso se produjo el crimen" con intenciones de ocultar el delito anterior.



En tanto, el defensor de los hermanos Facundo y Agustín Zaeta, dos de los cuatro detenidos en la causa, informó que pidió la ampliación de la indagatoria del segundo de ellos para que pueda explicar que no tuvo relación con el hecho que se le imputa, diligencia que está prevista para esta tarde.



"Pedimos la indagatoria de Agustín para que dé sus explicaciones", expresó en declaraciones a Radio Nacional LU 23 Lago Argentino el defensor Carlos Muriete, quien consideró que la detención de este joven se concretó "porque es hermano de", "por el apellido" y que se trató de una "confusión", ya que "no tiene nada que ver" con el hecho.



Tras asegurar que "en el expediente además hay otro tipo de pruebas que lo desvinculan", entre ellas "otras testimoniales", Muriete dijo que quiere que "dé rápidamente su versión y pedir la excarcelación o aclarar bien cuál es su situación en el proceso".



Sobre los dichos del único acusado que aceptó declarar ante el juez Carlos Narvarte, Pedro Monzón, el defensor de los Zaeta opinó que "está buscando en el proceso una ubicación ventajosa para él".



"No sé si hubo algún pacto previo o tácito en el que le hayan prometido algo para mejorar su situación, eso lo veremos en el procesamiento", agregó.



Y al ser consultado sobre el principal acusado, Facundo Zaeta, Muriete dijo que aguarda que culminen algunas diligencias, como los resultados finales de la autopsia y los análisis de los teléfonos secuestrados, para continuar con su defensa.



Por su parte, el querellante Levín consideró que "está claro que quienes hoy están imputados en la causa son los que participaron del asesinato de Gutiérrez" y que "en estos días se va a esclarecer la responsabilidad que le cupo a cada uno de ellos".



Sobre la familia, el abogado dijo que "ha tenido una pérdida muy importante, está atravesando una situación muy difícil" aunque "está con mucha fuerza" y ha pedido "que se sepa la verdad".



El cuerpo del empresario, enterrado y envuelto en una sábana, fue encontrado el sábado a la mañana en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, luego de permanecer desaparecido desde el jueves.



La autopsia reveló que Gutiérrez murió por "asfixia mecánica" y que había recibido golpes en la cabeza y en el cuerpo y tres puntazos en la zona del cuello.



Según los investigadores, la pesquisa comenzó el viernes, cuando se recibió una denuncia sobre la desaparición del empresario, ya que no contestaba las llamadas y no había sido hallado en su domicilio, situado en la calle Perkins y padre Alberto D´Agostini, donde sí se encontraron una campera con sangre, precintos plásticos y manchas de sangre en distintos sectores.



Por el hecho, además de los hermanos Zaeta y Monzón está detenido Facundo Gómez.