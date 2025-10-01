Este miércoles, y antes de un viaje escolar a Puerto Madryn, padres de un colegio de Rada Tilly impulsaron controles de drogas a choferes y coordinadores.

Sin embargo, y de acuerdo a lo que trascendió, un conductor y una coordinadora habrían dado positivo, generando preocupación y demoras en la partida.

CONTROLES IMPULSADOS POR LOS PADRES

Cuando el colectivo con alumnos de una escuela de Rada Tilly se preparaba para partir hacia un viaje escolar a Puerto Madryn, surgió un conflicto que retrasó el inicio de la excursión y preocupó seriamente a los padres de los niños.

Según relataron, un grupo de progenitores decidió efectuar controles de consumo de sustancias a los choferes y coordinadores que iban a encargarse del traslado y acompañamiento del grupo escolar, ya que consideran que la empresa de transporte no realiza exámenes rutinarios a sus empleados.

“Nosotros, como padres, contratamos el servicio particular para test de drogas y de alcoholemia porque la empresa no realiza los exámenes rutinarios, solo aleatorios. Para la alcoholemia también se puede gestionar pidiendo a seguridad urbana y tránsito, quienes realizan los controles sin inconvenientes”, explicó una madre que participó activamente en la organización y supervisión de estos tests, en diálogo con ADNSUR.

LOS RESULTADOS QUE GENERARON ALERTA Y PREOCUPACIÓN

Los resultados de los controles habrían arrojado que un chofer dio positivo por consumo de cocaína, mientras que una coordinadora del viaje tuvo resultado positivo en marihuana.

Este hallazgo provocó consternación entre los padres y llevó a que la partida del colectivo se demorara mientras se evaluaban las medidas a tomar.

“El colectivo que dio positivo salió a las 6:30 horas, y nosotros, como padres, estamos intentando averiguar cómo gestionar los controles para el viaje de regreso, que será este viernes cuando vuelvan”, contó una mamá, reflejando la inquietud por la seguridad y el bienestar de los niños que viajan bajo la responsabilidad de adultos con posible consumo reciente de sustancias prohibidas.

Según el testimonio de las madres, la empresa encargada del servicio no realiza controles de consumo de drogas y alcohol de forma sistemática, sino que solo realiza controles aleatorios. Esta práctica genera desconfianza y obliga a los padres a buscar soluciones particulares para garantizar la seguridad del grupo.

“El examen lo pidieron los padres, pagaron por él aparte y gestionaron los controles. No es algo que haga el colegio ni la empresa como rutina, y eso es preocupante porque la seguridad de nuestros hijos debería ser prioridad y estar asegurada de forma oficial”, agregó una de las madres.

Los viajes escolares implican una gran responsabilidad para los colegios, empresas de transporte y coordinadores, ya que la seguridad y el cuidado de los menores es una obligación fundamental. Los controles de sustancias a choferes y acompañantes son una práctica recomendada y, en muchas jurisdicciones, una exigencia legal para prevenir accidentes y garantizar trayectos seguros.