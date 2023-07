Un robo comando tuvo lugar este miércoles por la mañana en la sucursal del Banco Provincia en la ciudad de La Plata. Los delincuentes, fuertemente armados, ingresaron al banco pero escaparon sin llevarse nada. El auto en el que huyeron apareció incendiado.

Todo ocurrió minutos después de las 10 de la mañana, en la sucursal ubicada en la calle 1 y 66, cuando entre cuatro y cinco delincuentes encapuchados ingresaron portando armas largas y obligaron a los clientes que se encontraban en el cajero automático en la parte exterior a ingresar al local.

"Estaba haciendo la fila para el cajero cuando de repente vino una camioneta blanca con cuatro tipos armados. Nos tiraron a todos al piso y luego golpearon a un hombre del banco", agregó.

Sin embargo, segundos después de ingresar, escaparon. Al parecer, alertados por la presencia de personal policial, los ladrones desistieron de llevar a cabo el golpe.

"La Policía llegó enseguida. Yo estaba muy nerviosa. Me tuvieron que dar agua. Uno no sabe qué hacer. A nosotros no nos robaron nada. Me asusté mucho porque nunca había vivido algo así. Éramos unas 10 personas en la fila, había gente mayor", relató Ruth.

El secretario general de la seccional La Plata del gremio La Bancaria, Federico Bach, señaló a TN que "eran unos cinco hombres y tenían chalecos antibalas. Le pegaron un culatazo al hombre de seguridad y a los compañeros los hicieron colocarse debajo de los escritorios, por lo cual después no pudieron ver mucho más".