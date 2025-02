Pagos por $100.000, grupos de WhatsApp y promesas incumplidas: cómo se armó la estafa millonaria por la que imputaron a Vanesa Fita

Vanesa Fita y otras cuatro mujeres fueron imputadas por el delito de estafa, durante una audiencia realizada este miércoles. Están acusadas de haber recauadado $59.000.000 con falsas promesas de una vivienda.

Además de Fita, herana del actual diputado Gustavo Fita, las imputadas son Lucía Miranda, Gisel Mansilla, María Curán y Camila Páez. “Exigían la entrega de 100.000 pesos para la conformación de la cooperativa, que era una mera simulación, mintiendo sobre la influencia de funcionarios públicos municipales y provinciales que eventualmente respaldarían esta maniobra inicial que desplegó Vanesa Fita”, describió el fiscal Martín Cárcamo.

En diálogo con ADNSUR, Amelia Ferioli, una de las damnificadas, detalló cómo era la maniobra: “Me enteré que había un conocido al que le habían dicho que los Fita iban a recibir viviendas porque tenían acceso al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y ellos ingresaron. Yo al principio dije ‘no, sigo esperando’. Después me di cuenta que me estaba haciendo un daño a mi misma y que era una posibilidad para que activaran mi expediente y que no se perdiera de nuevo”.

La mujer relata que se contactó con Curán y ella le explicó qué tenía que hacer para ser tenida en cuenta. “Me dijo que tenía que entregar $100.000, de los cuales $80.000 iban para el IPV para que buscaran el expediente, aunque quedaban como parte de un inicio de la primera cuota de la casa. Los otros $20.000 eran porque las casas eran recuperadas y ya tenían luz y gas”, repasa la denunciante.

La promesa era que en 20 días o un mes le iban a entregar la llave de la casa, el título de propiedad y el talonario para que comenzara a pagar las cuotas.

El siguiente paso fue ingresar en un grupo de WhatsApp. “Al principio éramos seis, un día después éramos 20. Me llamó la atención que fueran 20 casas recuperadas. La otra familia que yo conocía estaba en otro grupo. Pregunté cuántas casas había y me dijeron alrededor de 40. Les contesté que no había esa cantidad de casas. A partir de ahí empecé a sospechar y a guardar información”, contó Amelia.

Pocos días más tardes se hace un reunión en un salón y había unas 200 personas, donde Vanesa Fita empezó a hablar de armar una cooperativa. “Al escuchar eso yo manifesté que una cooperativa no tiene nada que ver con casas recuperadas de la que nos habían hablado. Ahí me dijo que había dos posibilidades: una de la cooperativa y otra de las personas que tenían expedientes en el IPV y seguían guardados”, recordó.

Una semana después, la damnificada terminó de confirmar que era una estafa y comenzó a recolectar información para realizar la denuncia, incluyendo todas las conversaciones que tenía guardadas en su celular.

Aunque sabe que aún resta enfrentar un largo proceso judicial, Amelia quedó conforme con lo ocurrido en la audiencia de este miércoles. “Ninguna de las imputadas quedó fuera, que era lo que a nosotros nos interesaba, que las cinco personas que habían llegado siguieran en la causa como imputadas hasta que se demuestre lo contrario”, señaló.