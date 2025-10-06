Una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba frente a un colegio secundario en la ciudad de Salta fue descubierta a mediados de septiembre. La banda utilizaba a un chico de 16 años para “captar” a las potenciales chicas. El grave hecho fue dado a conocer tras la denuncia de una madre que encontró mensajes inquietantes por WhatsApp y transferencias para su hija menor de edad desde una cuenta desconocida.

A pocos días de cumplirse un mes del hallazgo de esta red que captaba a adolescentes vírgenes para ser abusadas, en inmediaciones de un colegio de zona sur, se conocen más detalles aberrantes.

Por ahora, según publicó El Tribuno, son cinco los imputados: un remisero, un empresario del rubro de materiales de construcción, un dueño de una gráfica, un hombre de Campo Quijano —que fue liberado— y un menor de 16 años que habría actuado como informante de las condiciones de las víctimas.

Si bien la investigación comenzó con dos casos, mientras pasan los días más estudiantes se animan a hablar. Estiman que las afectadas podrían ser más de diez o incluso hasta 20.

CÓMO OPERABA LA BANDA

Según pudieron establecer los investigadores, los tratantes pagaban 200.000 pesos por las chicas vírgenes. Pero un dato más inquietante es que hay fuertes sospechas sobre el suministro de droga a las víctimas, un elemento que es frecuente en los casos de trata de personas ante personas en estado de vulnerabilidad económica o emocional.

Según los testimonios, las menores eran captadas mediante promesas de dinero, regalos y favores. Luego eran trasladadas en un automóvil Volkswagen Voyage blanco, ocultas en algunos casos bajo los asientos o incluso en el baúl, para evitar ser vistas por vecinos o autoridades.

Los investigadores sostienen que el sistema estaba organizado, con roles definidos y códigos en los mensajes que usaban para referirse a las citas.

El remisero, considerado pieza central de la red, no solo organizaba las citas y cobraba los pagos —en efectivo o por transferencia—, sino que además ejercía control y amenazas sobre las adolescentes.

Una de las víctimas declaró que el hombre "las tenía sometidas con el miedo de contarles todo a sus padres", lo que bastaba para mantenerlas bajo su dominio.

Los peritos confirmaron que el conductor registraba los turnos casi al final del horario escolar, aprovechando los momentos de hora libre para retirarlas. En algunos casos las hacía grabar videos o enviar fotos para ofrecerlas a los "clientes".

Si bien el menor implicado fue señalado como parte de la red de trata, se analizará si también no se encontraba en una situación de vulnerabilidad.

PEDIDOS DE LIBERTAD

Los implicados fueron imputados por trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual agravada, por haberse consumado el delito y por la participación de más de tres personas, además de la minoridad y vulnerabilidad de las víctimas.

Las defensas de algunos acusados solicitaron la excarcelación, pero el juez federal de Garantías N.º 1, Julio Bavio, rechazó los planteos al coincidir con el Ministerio Público Fiscal en que existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. La gravedad de los hechos, la escala penal —que prevé penas de entre 10 y 15 años— y el impacto social del caso reforzaron la decisión de mantener la prisión preventiva de los principales sospechosos.

El único que recuperó la libertad fue el hombre de Campo Quijano, al determinarse que no tuvo contacto directo con el remisero, aunque sigue vinculado a la causa y bajo monitoreo judicial.