Padres realizaron protestas frente a un jardín infantil, por 15 presuntos casos de abuso sexual. Sucedió en el Jardín N°907 ubicado en la localidad de San Antonio de Padua, Merlo, Buenos Aires.

El hecho se conoció, tras el testimonio de una niña de 4 años, quien habló de una "habitación secreta".

Allí, una maestra de educación física, los disfrazaba de sapo, los engañaba con juegos y canciones, para realizar los abusos sexuales. Además, indicaron que también participaría un hombre que sería ajeno al establecimiento educativo.

Cabe señalar que tras la descripción de la nena, encontraron en esa habitación los disfraces. Por este motivo, padres del jardín pidieron que separen del cargo a la maestra, que también trabaja en otros jardines de la zona.

LA CAUSA

Quedó radica en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°7 del Departamento Judicial de Morón. Además, quedó cargo del fiscal Matías Javier Rapazzo.

LA PALABRA DE LOS PADRES

“Los abusos no viene de la casa, vienen del jardín”, remarcó una mujer a A24.

También, una madre indicó que tras unos días, “empiezan a hablar los nenes y a la tarde le pregunto a mi nena qué está pasando y en el jardín y a qué jugaban".

“'El sapo es malo, tengo miedo, no quiero hablar más', me dijo. Estaba muy nerviosa. El lunes a la noche hablé con mi suegra y me dijo que ella le iba a sacar la verdad. Y le dijo que estaba asustada porque el sapo verde la iba a buscar y arrancar la cabeza si decía algo”, añadió.

“Ella vio una secuencia que estaba jugando el sapo con otro nene, que estaban jugando al perrito, el sapo le decía que el nene perree al sapo”, cerró.