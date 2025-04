La Escuela 268 de El Bolsón es escenario de un conflicto que crece. Familias de alumnos exigen que se reubique a un profesor de Educación Física, quien en 2021 fue denunciado por abuso de menores. Aunque la causa fue archivada por la Justicia, su regreso a las aulas generó un profundo rechazo en la comunidad.

Este lunes, padres y madres autoconvocados protestaron frente al establecimiento, reclamando una decisión urgente del ministerio de Educación de Río Negro. Exigen que el docente sea trasladado a tareas administrativas o cualquier función que no implique contacto con menores.

El profesor titulariza el cargo en todas las secciones de primero a quinto grado y en una de sexto, en una escuela con 300 estudiantes. "No queremos que esté al frente de nuestros hijos, nos genera incertidumbre y preocupación", sostuvo Gladys, vocera de las familias.

La denuncia original fue presentada en Buenos Aires en 2021, pero hacía referencia a hechos ocurridos en El Bolsón entre 2017 y 2018. En su momento, la causa pasó a la fiscalía local, mientras que el ministerio de Educación inició un sumario administrativo.

Educación interviene, pero sin definiciones

El caso quedó archivado en febrero de 2023 por falta de ratificación de la denuncia. Romina Procopo, vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación, confirmó que en el ámbito administrativo tampoco se encontraron pruebas que comprobasen la responsabilidad del docente.

Sin embargo, ante el fuerte reclamo de las familias, Educación dispuso un acompañante en las clases para que el profesor no esté solo con los alumnos. "Se entiende la preocupación de la comunidad, por eso se trabaja con diferentes dispositivos y reuniones", aseguró Procopo.

Por el momento, no se tomó ninguna decisión sobre la reubicación del docente, aunque el ministerio no descarta una medida en las próximas semanas.

Un cargo definitivo que agrava el conflicto

El docente había solicitado su propia reubicación en agosto de 2023, mientras estaba con licencia. Sin embargo, en diciembre titularizó el cargo a través de una asamblea, al obtener el puntaje necesario.

Para los padres, esa decisión profundizó el conflicto. "Desde que nos enteramos de esto, muchos directamente dejaron de enviar a sus hijos a las clases de Educación Física", afirmaron.

Desde el Consejo Provincial de Educación explicaron que no pueden revocar su titularidad sin una causa legal, ya que la presunción de inocencia y los derechos laborales del docente siguen vigentes.

La postura de los padres: “no es descabellado pedir que lo reubiquen”

Para las familias, el reclamo no busca perjudicar al docente, sino garantizar la seguridad de los niños. "No pedimos que lo despidan, solo que no tenga contacto con menores hasta que su situación judicial esté completamente aclarada", explicaron en un comunicado.

En la misma línea, insistieron en que el ministerio debe tomar medidas. "Nada nos garantiza que nuestros hijos no estén siendo vulnerados en sus derechos", manifestó. Además, exigieron que el docente no fuera trasladado a otra escuela, sino reubicado en una función sin contacto con los alumnos.