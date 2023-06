Padres de la Escuela de Biología Marina denunciaron que hubo un intento de robo en el edificio durante los últimos días.

“El viernes pasado por la mañana, intentaron ingresar al Colegio de Biología Marina. Levantaron una de las rejas, intentaron romper un vidrio para ingresar por la zona de laboratorios, y también hicieron un boquete en una de las salas de máquinas”, explicó el padre de uno de los alumnos.

Si bien hubo un intento, explicaron que no se pudieron llevar nada. “El colegio está inaccesible, está casi abandonado, no hay obras, no hay personas trabajando, está solo”.

“Era cuestión de tiempo hasta que ocurriera. El tema de obras es lamentable, me indicaron que todavía está en proceso legislatorio todo el tema del proyecto”.

Con respecto a la licitación para las obras correspondientes, los padres indicaron que podría realizarse en agosto o septiembre. “Hasta que se designe quien hará la obra será en noviembre, y tiene un tiempo estimado de 18 meses”, indicó.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

“No van a estar obviamente para el 2024, o 2025. El gobernador no mencionó nada del tema, ni el ministro de Educación que brilla por su ausencia”.

Por otro lado, el referente de la organización de padres, explicó que con el tiempo se fue disipando la participación de las familias en el reclamo por la cuestión edilicia del establecimiento.

“Cada vez somos menos papás los que estamos participando en algún tipo de reunión o actividad. Lamentablemente por diferentes motivos sentimos que hay menos acompañamiento, y es lo que esperan los funcionarios”, finalizó.

Los chicos siguen yendo a la escuela 652, con colectivos que los traen y llevan.