El robo de cables ya no es novedad en Neuquén, pero ahora los delincuentes subieron la apuesta: ya no se conforman con hurtar cableado callejero, ahora desmantelan transformadores eléctricos enteros. En esta ocasión, un hombre fue descubierto in fraganti en Plottier, cuando intentaba cortar los cables de un equipo de alta tensión en la intersección de Constituyentes y Río Limay.

La policía lo encontró con las manos en la masa, pero al notar la presencia de los agentes intentó escapar a toda velocidad. No llegó muy lejos: el Centro de Monitoreo Urbano siguió cada uno de sus movimientos y permitió a los oficiales atraparlo en las inmediaciones del barrio 108 Viviendas.

Un delito riesgoso que deja a miles sin luz

El robo de cobre se volvió un negocio clandestino en auge, pero ahora la situación es aún más grave. En los últimos meses, más de 10 transformadores fueron atacados en Neuquén, Centenario y San Patricio del Chañar, afectando el servicio eléctrico y generando pérdidas millonarias.

El caso de Plottier no fue la excepción: aunque el delincuente no logró completar su cometido, el transformador sufrió daños y se incautó una pinza, clave para la investigación. De haberse llevado el cableado, el barrio entero habría quedado sin luz, además del riesgo de que la baja de tensión queme electrodomésticos y afecte a cientos de familias.

13.200 voltios y un destino fatal

El cobre es altamente conductor, y los cables que intentan robar están cargados con hasta 13.200 voltios, más que suficiente para causar una descarga letal en segundos. Sin embargo, hasta ahora ningún ladrón ha resultado herido, lo que sugiere que tienen conocimientos básicos de electricidad.

Para los vecinos, esta situación se ha convertido en una pesadilla. "No solo nos dejan sin luz, sino que pueden provocar incendios o accidentes graves", reclamó un residente de Plottier.