La inseguridad urbana sumó un nuevo episodio indignante en pleno centro de Neuquén. Este lunes por la noche, Gustavo Ancafil, presidente de la comisión vecinal del barrio Unión de Mayo, sufrió el robo de los faros traseros de su camioneta Toyota Hilux, estacionada en la esquina de Juan B. Justo y La Rioja.

“Me robaron los dos faroles en pleno centro neuquino, la verdad no lo puedo creer”, expresó con bronca Ancafil en un video que publicó en sus redes sociales. El hecho ocurrió entre las 21:30 y las 22 horas, mientras acompañaba a su tío, que debió quedar internado de urgencia en la clínica Pasteur.

Violencia y rapidez: 40 minutos bastaron

En diálogo con LU5, Ancafil explicó que el robo se produjo en menos de una hora y con violencia. “No es que los desarmaron con cuidado, los arrancaron con fuerza. No tardaron más de 40 minutos”, contó. La imagen de su camioneta blanca sin faros, estacionada frente al centro médico, generó indignación entre vecinos y en redes sociales.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El dirigente barrial, además, acaba de atravesar un cuadro gripal y estaba acompañando a su madre de 89 años a controles médicos. “Ya venía cargado emocionalmente, y encima esto. La sensación es de impotencia total”, lamentó.

Una situación que “se normaliza”

“Al contar lo que me pasó, varios vecinos me dijeron que ya es habitual, que ‘pasa siempre’ y hasta mencionaron a bandas organizadas, como los gitanos. Pero no podemos aceptar eso como normal”, denunció Ancafil. Su testimonio reavivó la preocupación por el crecimiento de robos de autopartes en zonas transitadas y supuestamente vigiladas.

El presidente vecinal presentó la denuncia policial y solicitó acceso a las cámaras de seguridad de la zona. “Hay una cámara importante justo ahí, espero que me faciliten las imágenes. Esto no puede quedar así”, reclamó.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Ancafil también cuestionó el desamparo legal ante este tipo de delitos. “El seguro no me cubre este tipo de robo. Me obligan a afrontar un gasto que supera el millón de pesos por los faros originales”, explicó. “No puede ser que te multen si te falta un faro, pero nadie haga nada cuando te lo roban”, ironizó.