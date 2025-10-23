Los jueces Raquel Tasello y Miguel Caviglia declararon la nulidad, por segunda vez, de los allanamientos contra los domicilios y estudios contables de Germán Issa Pfister e Israel Coen, en el marco de la investigación derivada del juicio ‘Emergencia Climática’.

La pulseada por la validez o no de los allanamientos del 27 de agosto tuvo un nuevo capítulo, ya que un nuevo tribunal debió intervenir para revisar el caso. Fue ante una nueva presentación del defensor público Gustavo Oyarzún, quien insistió en cuestionar la decisión del juez Jorge Odorisio, que había autorizado las medidas intrusivas contra los exfuncionarios.

En aquellos procedimientos se habían secuestrado dispositivos tecnológicos y otros elementos de interés para la investigación, que se inició como un desprendimiento del juicio en el que resultaron condenados 10 imputados, entre empresarios y exfuncionarios municipales.

La nueva resolución retoma argumentos que ya habían reconocido dos jueces que intervinieron con anterioridad, Lilián Bórquez y Alejandro Soñís, al señalar que los allanamientos y el modo en que fueron requeridos vulneraron garantías constitucionales básicas: el debido proceso, el derecho de defensa y el principio del juez natural, al evidenciarse “manifiesta arbitrariedad evidente” y “avasallamiento de derechos constitucionales”.

ARGUMENTOS CLAVE QUE MOTIVARON LA NULIDAD

Según la decisión —y conforme al planteo de la defensa— se destacaron los siguientes puntos:

Fundamentación insuficiente: la resolución 3.486/2025 no contuvo un análisis propio del juez, sino que prácticamente replicó el pedido fiscal sin explicar la motivación concreta del magistrado.

la resolución 3.486/2025 no contuvo un análisis propio del juez, sino que prácticamente replicó el pedido fiscal sin explicar la motivación concreta del magistrado. Ausencia de causa probable: no se acreditó que el juez hubiera verificado cuál era el hecho imputado a los asistidos, ni qué evidencia concreta existía al momento para justificar las medidas intrusivas.

no se acreditó que el juez hubiera verificado cuál era el hecho imputado a los asistidos, ni qué evidencia concreta existía al momento para justificar las medidas intrusivas. “Expedición de pesca” prohibida: al pretenderse investigar comunicaciones, mensajes y archivos de uso habitual desde el 29 de marzo de 2017 aproximadamente —sin una delimitación clara— se incurría en lo que el tribunal identificó como “expedición de pesca”, lo que está vedado por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

al pretenderse investigar comunicaciones, mensajes y archivos de uso habitual desde el 29 de marzo de 2017 aproximadamente —sin una delimitación clara— se incurría en lo que el tribunal identificó como “expedición de pesca”, lo que está vedado por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Afectación al derecho de defensa: de modo inexplicable, el juez Odorisio declaró la reserva de las actuaciones, lo que impidió a la defensa acceder a la resolución y al desarrollo de las medidas aun días después de su ejecución, infringiendo el derecho de defensa de Issa Pfister y Coen.

El tribunal subrayó que el rol del magistrado no es el de mero “autorizante mecánico” de pedidos fiscales, sino que debe verificar objetivamente la existencia de razones que justifiquen la orden requerida.

En definitiva, los jueces concluyeron que el juez Odorisio actuó más como perseguidor que como control imparcial del proceso.

CONTEXTO PROCESAL PREVIO

Es fundamental situar este pronunciamiento en el marco más amplio de la causa. La investigación se originó en la sentencia dictada por los jueces Martín Cosmaro, Mariano Nicosia y Carlos Tedesco el 29 de agosto del año pasado, en la que se ordenó remitir las copias al Ministerio Público Fiscal para que instruyera investigaciones complementarias. Allí ya surgían los nombres de Coen e Issa Pfister, en un listado que incluye a otra decena de personas, para investigar por la posible comisión de delitos vinculados con el manejo de fondos municipales en la emergencia climática de 2017.

En septiembre pasado, la defensa de Issa Pfister había planteado la nulidad de los allanamientos basándose en la presunta violación de fueros por su cargo de miembro electo del Tribunal de Cuentas Municipal de Comodoro Rivadavia.

También se había apartado al juez Odorisio mediante la resolución n.º 3.895/25 por presunta parcialidad, situación que ya generaba un conflicto con el principio del juez natural.

En aquel momento, los jueces Bórquez y Soñís dijeron que el caso no debía analizarse a la luz de los presuntos fueros, sino de las irregularidades en un procedimiento que afectó el derecho de defensa. Posteriormente, la fiscalía apeló esa decisión y el Superior Tribunal de Justicia le dio la razón, argumentando que los jueces del primer tribunal se expidieron sobre un punto que no había sido expuesto por la defensa. Ahora, el defensor presentó un nuevo recurso de queja, retomando esos fundamentos, que fueron admitidos por Caviglia y Tasello.

Impacto procesal y próximo paso

La anulación de la resolución que autorizaba los allanamientos y el resto de los actos derivados implica que la fiscalía deberá reevaluar sus medidas, y la defensa obtiene un respiro procesal importante. No se descarta que haya un nuevo recurso de la fiscalía ante el Superior Tribunal, por lo que por ahora la investigación seguiría debatiéndose más en aspectos de procedimiento que de fondo.

Por lo pronto, el fallo del tribunal de revisión marca un revés relevante para la fiscalía en el marco de la causa “Emergencia Climática II”.