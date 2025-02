La Justicia Federal de Comodoro Rivadavia declaró en rebeldía y ordenó capturar este viernes a Ernesto Cruz Cárdenas, líder de la comunidad mapuche que fue desalojada del Parque Nacional Los Alerces en enero de este año.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la medida se tomó luego de que la Policía fuera hasta el domicilio declarado por Cárdenas para notificarlo de su citación para tres audiencias judiciales, en el marco de la causa iniciada en su contra por usurpación de tierras, donde también está imputada su pareja.

Crece la preocupación por los incendios en la cordillera y Esquel suspende su tradicional desfile aniversario

La mujer, María Belén Salinas, recibió la notificación pero le manifestó a los policías que no sabía dónde estaba Cárdenas. Incluso, afirma Infobae, dijo que hace tiempo no visitaba a los hijos que tienen en común.

Al solicitar su captura, el juez de Cámara Enrique Baronetto mencionó que el líder de la lof Paillako tampoco se presentó en el Escuadrón 36° de Gendarmería, donde debía comparecer regularmente para acreditar su dirección, según había establecido la Justicia.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres había vinculado ese operativo de desalojo encabezado por la Federal, del que también participó la ministra Patricia Bullrich, con los incendios que se desataron luego en distintos puntos de la Cordillera y afirmó que fueron ataques intencionales cometidos en represalia por esa medida.

Incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces: 522 hectáreas fueron consumidas por el fuego

A partir de ese momento, se iniciaron los incendios en Epuyén, Esquel, El Pedregoso y Río Pico, y el ataque con bombas molotov en la estancia Amancay de Trevelin. Todos esos episodios, sostuvo el gobernador, estuvieron conectados.

SU PASADO COMO BRIGADISTA Y LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA

Hace poco más de un año, Torres lanzó fuertes acusaciones contra Cruz Cárdenas, a quien señaló como principal sospechoso de los incendios en el Parque Nacional Los Alerces.

Con pasado como brigadista de Chubut, Cruz Cárdenas negó rotundamente haber incendiado Los Alerces. “Jamás se pasaría por la cabeza hacer algo así a mí", afirmó en diálogo con los medios.

Detuvieron en la terminal de Comodoro a una mujer con pedido de captura por comercialización de drogas

Sobre las acusaciones en su contra, afirmó: "Son todas mentiras. Trabajé en la Brigada de Incendios siete años, fui brigadista y no saben cómo me duele que se esté quemando el bosque. Para el mapuche es mucho más que un bosque, es toda la vida. No saben el dolor que es para mi familia”, declaró a Noticias Esquel.

Por último, afirmó: “No tengo ninguna causa por incendio, lo único que me acusaron es de usurpación, pero yo soy mapuche, estoy seguro de que la sangre mapuche corre por mis venas. Estamos haciendo la reivindicación del territorio sobre el cordón situación. Los antiguos de estos lugares no están pidiendo que llevemos adelante esta recuperación de tierras. De acá nos van a sacar muertos”.