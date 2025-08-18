La Policía de la provincia emitió una orden de localización y aprehensión inmediata contra Kevin Nahuel Sandoval, de 25 años, señalado por un largo historial de delitos y conductas violentas. La solicitud fue dispuesta por la Comisaría Segunda, que difundió un cartel oficial con su fotografía y datos personales, pidiendo la colaboración de la comunidad.

Según el parte oficial, Sandoval mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto negro y ojos marrones. Ante cualquier información sobre su paradero, la Policía solicitó comunicarse al número (299) 4424063.

El 5 de agosto, el joven había sido condenado a cuatro meses de prisión efectiva por dos intentos de robo y reincidencia, lo que se suma a su extenso prontuario delictivo.

Un historial marcado por violencia y reincidencia

La trayectoria criminal de Sandoval comenzó a temprana edad. En 2019, con apenas 18 años, protagonizó un violento ataque en un supermercado del barrio Gran Neuquén Sur. Cuando un policía intentó detener a un cómplice suyo que intentaba robar una barra de chocolate, Sandoval intervino y lo golpeó con tal fuerza que lo dejó inconsciente en el piso. El efectivo sufrió un traumatismo de cráneo y amnesia del hecho, lo que agravó aún más la causa judicial.

El 2 de abril de 2019, la jueza Estefanía Sauli avaló la acusación de la fiscalía por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones agravadas contra el joven.

Fugas bajo arresto domiciliario

Años más tarde, en diciembre de 2024, Sandoval cumplía condena bajo régimen de prisión domiciliaria por robo con lesiones graves en el barrio Cuenca XVI. Durante ese período, volvió a desafiar a la Justicia: rompió la tobillera electrónica de control y se fugó de la vivienda.

La familia relató a los efectivos que el joven era de carácter agresivo y que había abandonado el domicilio tras dañar el dispositivo. Como consecuencia, se emitió una nueva orden de búsqueda y se inició una causa judicial por el daño al equipo de monitoreo.

Finalmente, Sandoval se presentó de manera espontánea en la Comisaría 19 del barrio Confluencia, donde reconoció haber dañado el dispositivo y abandonado la vivienda. Fue inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Orden de captura vigente

Ahora, nuevamente, la Justicia emitió una orden de búsqueda y aprehensión inmediata, aunque no trascendieron los motivos específicos de esta nueva disposición. La Policía de Neuquén mantiene activo el operativo y pide a la ciudadanía que colabore con cualquier información que permita dar con el paradero de Kevin Nahuel Sandoval.