Operativos viales en Chubut: 48 conductores alcoholizados quedaron fuera de circulación

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, realizó un extenso operativo de fiscalización vial en diferentes puntos del territorio. Entre el viernes y el domingo se controlaron 7.757 vehículos, se efectuaron 3.135 test de alcoholemia y se retiró de circulación a 48 conductores en estado de ebriedad.

La Subsecretaría de Seguridad Vial trabajó en conjunto con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales y agentes de tránsito municipales. El objetivo fue reforzar la prevención en rutas, accesos a las ciudades y lugares donde se desarrollaron actividades con gran convocatoria de público.

En Rawson y Playa Unión, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la capital provincial, se controlaron 1.069 vehículos y se realizaron la misma cantidad de test de alcoholemia. Hubo tres casos positivos y 27 infracciones, pero no se retuvieron autos.

En Trelew, donde se llevó a cabo la Fiesta del Pingüino, los controles se desplegaron tanto en la ciudad como en los accesos por Ruta Nacional Nº 3. Allí se verificaron 944 vehículos, se realizaron 365 alcoholemias y se detectaron 11 conductores alcoholizados. Además, se labraron 12 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gaiman, los operativos abarcaron 163 rodados con un resultado de una alcoholemia positiva y tres infracciones. En Dolavon, durante el Abuelazo Fest, se realizaron 88 test de alcoholemia, con dos casos positivos y tres infracciones registradas.

En Comodoro Rivadavia, el despliegue se enmarcó en las tareas preventivas del Comando Unificado de Seguridad. Allí se controlaron 2.501 vehículos, se realizaron 71 test de alcoholemia, se detectaron 16 positivos, se confeccionaron 65 infracciones y se retuvieron dos autos.

En Rada Tilly y Camarones, en cambio, los controles fueron reducidos: en la primera localidad se verificaron 147 vehículos sin que se labraran infracciones, y en la segunda se controlaron 24 rodados, también sin infracciones ni alcoholemias.

En la Comarca Andina, los controles abarcaron rutas y accesos a Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo. Se verificaron 955 vehículos, con 211 alcoholemias, de las cuales tres resultaron positivas. Se labraron 16 infracciones, sin retención de rodados.

En Esquel se controlaron 1.123 vehículos, con 1.035 alcoholemias y 10 resultados positivos. Se labraron 52 infracciones. En Trevelin, sobre 56 vehículos verificados, se detectaron dos alcoholemias positivas y se retuvieron dos rodados.

Los controles también alcanzaron a José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka. En total se verificaron más de 700 vehículos entre esas localidades, con algunos resultados positivos en alcoholemias y un número reducido de infracciones.

En el balance general, la Subsecretaría de Seguridad Vial confirmó que fueron 48 los conductores alcoholizados que quedaron fuera de circulación, mientras que se confeccionaron 183 infracciones y se retuvieron cuatro automóviles en toda la provincia.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.