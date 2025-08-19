Operativos rurales en Chubut: hallaron cuadrillas de esquila sin documentación habilitante

La Policía del Chubut detectó este martes dos comparsas de esquila que desarrollaban tareas en establecimientos rurales de la provincia sin contar con la habilitación correspondiente.

Los procedimientos se realizaron en la zona de Las Plumas y en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 3, al sur de Comodoro Rivadavia.

El primer operativo se concretó cerca de las 14 en un campo situado a unos 150 kilómetros del área rural, sobre la Ruta Provincial Nº 59. Allí, personal policial de la comisaría local fiscalizó una cuadrilla que estaba llevando adelante tareas de esquila sin la documentación habilitante requerida por la normativa vigente. Ante esta situación, se procedió a labrar el acta de infracción y a identificar a las personas que integraban la comparsa.

Cristóbal López denunció por estafa a un abogado de Comodoro Rivadavia

En paralelo, la División Seguridad Rural de Comodoro Rivadavia realizó otro control en un establecimiento ubicado en el kilómetro 1600 de la Ruta Nacional 3, donde se constató que una cuadrilla de doce trabajadores y seis manijeros estaba esquilando sin la autorización de la Dirección de Comercio Interior de la provincia y sin el registro formal de los empleados que prestaban servicio en el lugar.

Ante estas irregularidades, la policía procedió a labrar el acta correspondiente y a poner los resultados en conocimiento de las autoridades de aplicación. Tanto este procedimiento como el realizado en Las Plumas fueron elevados a la Dirección de Comercio Interior, organismo encargado de evaluar las infracciones y definir las sanciones que correspondan.

Cazaban ciervos en un coto clandestino que tenía armas, miras telescópicas y silenciadores

La normativa vigente establece que las comparsas de esquila deben estar registradas y contar con la habilitación correspondiente antes de iniciar actividades . Este requisito apunta a garantizar la legalidad de la zafra lanera, proteger los derechos laborales de los esquiladores y asegurar condiciones de trabajo adecuadas en los establecimientos rurales.

Detuvieron al acusado de abuso sexual contra una menor de edad en Chubut

Tras un intenso trabajo de investigación y con la colaboración de la comunidad, la División de Investigaciones de la Policía del Chubut (DPI) logró detener en la vía pública a “Champi”, quien permanecía prófugo en una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad.

La captura se produjo en las últimas horas luego de que la Policía difundiera el pedido de paradero y varios vecinos aportaran información que permitió orientar las tareas de búsqueda. Serrano tenía vigente una orden de detención y será puesto a disposición de la Justicia.

"Gorda" encontró su hogar: el emotivo gesto de una vecina que inspira a adoptar más perros en Comodoro

Desde la fuerza destacaron la importancia de la participación ciudadana en la difusión y aporte de datos, que resultaron claves para la localización del imputado. Asimismo, remarcaron el trabajo coordinado de los investigadores, quienes realizaron tareas de campo hasta dar con el acusado en la vía pública.

Con ahorros de hasta el 50% en frutas y verduras, el Mercado Comunitario atrae cada vez más clientes

LA ACUSACIÓN

La imputación contra Champi , según trascendió oficialmente, es por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad.

La causa que se encuentra en curso en caso de comprobarse, podrían derivar en penas de prisión de varios años, dadas las agravantes que la ley contempla por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de menores.

Con la detención de Serrano, se cumple una instancia central en la investigación judicial, que continuará con las actuaciones correspondientes.