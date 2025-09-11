Operativo policial en Brentana: un joven fue detenido tras ingresar a una casa por los techos

Un intento de robo en el barrio Brentana de Cipolletti terminó con la detención de un hombre de 29 años durante la mañana de este jueves. El sujeto fue sorprendido dentro de una propiedad ubicada en la calle Teniente Ibáñez casi Villarino, adonde habría ingresado trepando por los techos.

La empleada del domicilio, que además funciona como estudio jurídico-contable, fue quien descubrió al intruso. Al verlo en el interior, ingresó rápidamente y cerró la puerta, lo que dejó al sospechoso atrapado en el patio interno, sin posibilidad de escapar.

El operativo policial

De inmediato, la trabajadora dio aviso a la policía. En pocos minutos llegaron móviles de la Comisaría 24 y efectivos de la dependencia del barrio Don Bosco, que concretaron la detención del intruso.

Vecinos de la zona comentaron que se vivió un gran despliegue policial, con varios patrulleros en las inmediaciones y tránsito interrumpido por algunos minutos.

El comisario Diego Domínguez, jefe de la unidad, señaló que se presume que el hombre podría haber actuado con cómplices. Por ello, se realizaron registros en viviendas cercanas y se revisaron cámaras de seguridad, aunque hasta el momento no se hallaron pruebas de la participación de otras personas.

Situación judicial del detenido

El hombre, de 29 años, quedó alojado en los calabozos de la dependencia policial y se encuentra a disposición del Ministerio Público Fiscal. Se lo acusará del delito de “hurto por escalamiento en grado de tentativa”, y en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos.

En paralelo, se analiza si cuenta con antecedentes delictivos, como parte de los trámites de rigor.

Una excusa poco convincente

Según trascendió, al ser sorprendido por la empleada, el joven intentó justificar su presencia en la propiedad diciendo que había ingresado para refugiarse de un asalto en la vía pública. Sin embargo, el modo en que accedió al inmueble —saltando los techos— terminó por descartar esa versión.

Minutos después del procedimiento, familiares del detenido se acercaron al lugar y luego se dirigieron a la unidad policial para conocer su situación.