Operativo en una cárcel de Chubut: revisaron todos los módulos y secuestraron elementos no permitidos

Este jueves por la mañana se desarrolló una inspección general de seguridad y registro de la totalidad de los módulos del Instituto Penitenciario Provincial N°1, ubicado en Chubut.

La medida extraordinaria fue planificada por la dirección del instituto y ejecutada por personal especializado de los Grupos DOEP y GIE, en un operativo coordinado para garantizar la seguridad y el control de la unidad carcelaria.

Durante la requisa, algunos internos intentaron impedir el procedimiento, generando incidentes menores en distintos pabellones. Los efectivos intervinientes lograron controlar estas situaciones de manera inmediata, evitando que escalaran y asegurando que la inspección se completara de manera efectiva en todos los sectores del penal.

Entre los elementos secuestrados se encontraron celulares, ‘facas’ y otros objetos que están expresamente prohibidos dentro de la unidad. La localización de estos artículos no permitidos derivó en la apertura de actuaciones disciplinarias internas, conforme a la normativa vigente para casos de infracción dentro del sistema penitenciario.

Por protocolo, se notificó a la Defensa Penal Pública, cuyos representantes se constituyeron en el lugar para verificar la legalidad y transparencia del procedimiento. Durante la diligencia, un efectivo policial sufrió una lesión leve, aunque se encuentra fuera de peligro y pudo continuar participando del operativo sin mayores complicaciones.

El procedimiento finalizó a las 10:50, luego de más de tres horas de trabajo intenso, asegurando el registro completo de todos los internos y la totalidad de los módulos. Desde la institución remarcaron que este tipo de requisas son parte de un plan constante de seguridad, cuyo objetivo es garantizar el orden interno, prevenir incidentes y controlar la circulación de objetos prohibidos dentro del penal.

El operativo dejó como resultado no solo el secuestro de los elementos no permitidos, sino también la documentación completa de los hechos y la intervención de la Defensa Penal Pública, asegurando que las medidas se realizaron conforme a la normativa legal y con el respeto a los derechos de los internos. La coordinación entre los distintos grupos especializados y la rapidez en la intervención fueron determinantes para que la inspección se desarrollara sin mayores inconvenientes.