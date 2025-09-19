El contrabando de carne desde La Pampa hacia el Alto Valle sigue siendo un problema recurrente. Este jueves, en un operativo de rutina sobre la Ruta Nacional 151, la Policía Caminera secuestró 150 kilos de carne vacuna con hueso que eran transportados en condiciones ilegales dentro de una camioneta.

El operativo en la Ruta 151

El procedimiento se llevó a cabo a la altura de Barda del Medio, cuando efectivos de la caminera detuvieron una camioneta Ford Ranger para un control. Al inspeccionar el vehículo, encontraron seis bolsas de nylon negro ocultas en el asiento trasero. Dentro, había piezas de carne vacuna sin ningún tipo de refrigeración ni las habilitaciones correspondientes.

La mercadería carecía de certificación del Senasa, autorización de Salud Ambiental y documentación sanitaria obligatoria, además de presentar polvo superficial, lo que representaba un riesgo directo para el consumo humano.

Intervención de Salud Ambiental

Ante el hallazgo, se dio aviso a personal de Salud Ambiental, que ordenó el decomiso inmediato y la posterior destrucción del producto para impedir su circulación en el mercado.

El conductor de la camioneta declaró que la carne provenía de La Pampa y que su destino final era la ciudad de Neuquén. En la mayoría de los casos, este tipo de cargamentos clandestinos se dirige a comercios minoristas, que buscan abastecerse a menor costo sin respetar las normativas de inocuidad alimentaria.

Aunque la barrera sanitaria que impedía el ingreso de carne con hueso desde La Pampa ya no está vigente, los decomisos demuestran que los intentos de ingreso clandestino persisten. La Policía y las áreas de control sanitario mantienen operativos de fiscalización para detectar y frenar estas prácticas que ponen en riesgo la salud pública.