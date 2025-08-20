Un matadero clandestino fue clausurado en la zona de Santa Marta tras una denuncia realizada a la Central Telefónica 147, y más de 1.500 kilos de carne vacuna fueron decomisados e incinerados debido a las condiciones insalubres en las que se encontraban.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección Municipal de Comercio, con apoyo del Destacamento 128 de Ferri y la Brigada Rural, que participaron del operativo para garantizar la seguridad y la regularización del comercio local.

Descubrimiento del matadero

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, explicó que el hallazgo se produjo mientras se realizaba un relevamiento y control de comercios en Nuevo Ferri. Durante la inspección se detectó el ingreso de animales para faena en una chacra no habilitada para este tipo de actividades.

En el lugar, los inspectores constataron que los animales se encontraban en distintos corrales en malas condiciones sanitarias. También hallaron un ternero faenado recientemente y carne almacenada sin las medidas higiénicas requeridas por la normativa.

Procedimientos y sanciones

Además de la clausura del establecimiento, se secuestraron herramientas utilizadas para la faena y se labró un acta contravencional, que fue remitida al Tribunal de Faltas. La carne incautada fue incinerada para evitar riesgos para la salud pública.

Zúñiga aclaró que, a diferencia de otro operativo anterior en la zona, donde se hallaron restos de equinos sacrificados, en este procedimiento no se encontraron restos ni subproductos de caballo.

El operativo forma parte de los controles que realiza el municipio para prevenir la comercialización de alimentos en condiciones insalubres y garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.