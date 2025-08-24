La Policía del Chubut, a través de sus divisiones de Seguridad Rural, lleva adelante controles permanentes en rutas y caminos de la provincia para prevenir y sancionar el traslado ilegal de productos de origen animal. Estos operativos no solo apuntan a evitar el abigeato, es decir, el robo y la faena clandestina de ganado, sino también a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

El transporte de carne sin la documentación correspondiente constituye una infracción grave al Código Alimentario Argentino. No solo se trata de una actividad irregular desde el punto de vista legal, sino que también representa un riesgo sanitario, debido a que no se puede garantizar que la carne haya sido faenada en condiciones seguras ni que se mantenga la cadena de frío durante el traslado.

Por eso, los controles incluyen inspecciones aleatorias de vehículos, rastrillajes en zonas rurales y puestos estratégicos en rutas nacionales y provinciales. Estas tareas requieren coordinación entre distintas unidades policiales, así como la intervención de organismos sanitarios cuando se detectan irregularidades.

En el marco de un operativo de control sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Tecka con Esquel, efectivos de la División Seguridad Rural de Trevelin secuestraron carne de origen animal que era transportada sin la documentación correspondiente.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo 24 de agosto por la tarde, en el sector conocido como Boquete Nahuelpan. Allí, el personal detuvo una camioneta Toyota Hilux color blanca, luego de que surgiera la sospecha inicial de que el vehículo podría estar trasladando animales faenados de forma irregular.

Al inspeccionar el rodado, se constató que transportaba cortes de carne bovina —entre ellos dos cuartos, dos costillares, dos paletas, un chuletero fraccionado y una cabeza—, así como también media baña de equino, vísceras de bovino y equino; todo sin ningún tipo de documentación que respalde el origen ni el lugar de faena.

Ante esta situación, se labró un acta de infracción en el marco de la Ley 18.284 del Código Alimentario Argentino y se procedió al secuestro de toda la mercadería.

ATRAPARON A UN HOMBRE ARMADO CORRIENDO POR LAS CALLES DE MADRYN

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado. El sospechoso fue detenido tras un operativo cerrojo y en la zona se halló un arma de aire comprimido y municiones reales.

Un hombre fue detenido el sábado por la madrugada en el centro de Puerto Madryn, luego de que dos personas alertaran a la policía al observarlo portando un arma de fuego mientras corría por la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:45 de la mañana, cuando los testigos dieron aviso a la Comisaría Primera sobre la presencia del individuo en inmediaciones de la calle Roque Sáenz Peña. Con la información proporcionada sobre su vestimenta y sus características físicas, personal policial montó un operativo cerrojo y logró interceptarlo en la intersección de San Martín e Hipólito Yrigoyen.

Tras la detención se realizó un rastrillaje en la zona y se encontró el arma que habría sido descartada por el sospechoso: una pistola de aire comprimido calibre 4,5 mm. Además, en el lugar se hallaron cinco municiones calibre 9x19 mm, con inscripciones en el culote correspondientes a las marcas Luger, CBC y F.M.S.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de los elementos secuestrados.

Con información de la Policía del Chubut; edición de un periodista de ADNSUR.