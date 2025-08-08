El Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales detuvo a un hombre de 43 años con pedido de captura vigente por un grave caso de abuso sexual en la provincia de Tucumán. El arresto ocurrió durante un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado en el kilómetro 1.117 de la Ruta Nacional 22, frente al destacamento vial.

Pedido de captura desde 2023

El detenido es oriundo de Tucumán y residía en una zona rural de Chichinales. Según la verificación policial, figuraba en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) con una orden de captura activa, emitida en enero de 2023 por el Juzgado de Instrucción Conclusional Nº 1 de San Miguel de Tucumán. La medida se dictó en el marco de una causa por abuso sexual y se mantenía vigente al momento de su identificación.

Coordinación judicial

Tras confirmar la identidad del acusado, las autoridades locales se comunicaron con la magistratura tucumana, que ratificó la validez de la orden y dispuso que permanezca detenido hasta recibir la resolución de elevación a juicio firmada por el juez a cargo.

La Fiscalía Descentralizada de Villa Regina fue notificada para iniciar las actuaciones correspondientes en la jurisdicción local, mientras que el detenido quedó bajo custodia en la sede policial.