Un operativo de rescate en el cerro López culminó con resultado positivo este miércoles, luego de que los tres jóvenes que se habían extraviado durante una travesía fueron hallados en buen estado de salud, a pesar de haber soportado las bajas temperaturas de la noche barilochense.

Cómo ocurrió el extravío

El pedido de auxilio se registró el martes cerca de las 20:00, cuando los excursionistas —dos oriundos de Buenos Aires y un joven de nacionalidad colombiana, todos de 22 años— perdieron contacto durante el recorrido por el sendero Palotinos, en la zona del cerro López hacia el brazo Tristeza.

Tras la denuncia, se activó un operativo conjunto de búsqueda encabezado por la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX), Parques Nacionales, empleados del Parque Municipal Llao Llao y la Policía de Río Negro.

Puerto Patriada, el paraíso patagónico de aguas azules y playas tranquilas en El Hoyo

El hallazgo en dos etapas

Dos de los jóvenes fueron encontrados durante la madrugada. Cerca de las 03:00, el equipo de rescate logró guiarlos hasta la base de la montaña, en el sector de Bahía López, desde donde fueron derivados a un centro asistencial para recibir atención médica preventiva.

Los jóvenes informaron entonces que un tercer integrante del grupo permanecía extraviado, sin contacto telefónico debido a la falta de señal en la zona. Esto activó una segunda etapa de búsqueda, que se extendió hasta la mañana del miércoles.

Finalmente, cerca de las 10:00, el Club Andino confirmó que el tercer joven había sido hallado, también en buen estado de salud, aunque debió ser evaluado médicamente por la exposición al frío.

La acción conjunta de los distintos organismos permitió cerrar con éxito la búsqueda en menos de 15 horas desde la activación de la emergencia. El caso volvió a poner en relieve la importancia de la rápida respuesta de los equipos de rescate de Bariloche, que cada temporada deben intervenir en incidentes de montaña debido a extravíos o accidentes en senderos turísticos.