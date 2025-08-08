La Municipalidad de Neuquén llevó adelante un importante operativo de control de tránsito en el sector de Ciudad Judicial, sobre calle Leloir, para prevenir accidentes vinculados al exceso de velocidad. El procedimiento incluyó la persecución de dos motociclistas que intentaron escapar y que fueron interceptados por la Policía.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco “Pancho” Baggio, informó que se retuvieron 39 motos y 21 autos por faltante de documentación —como seguro obligatorio o licencia— y por escape libre.

Controles en una zona crítica por exceso de velocidad

Baggio explicó que el lugar del operativo se definió por registros de velocidades de hasta 92 km/h en el pórtico de calle Doctor Ramón, continuación de Leloir. “Muchas veces es utilizada como pista de carrera, lo comprobamos con el radar y con la charla con vecinos que se acercaron al control”, indicó.

Durante el operativo, que se desarrolló entre las 16 y las 20 horas, se retuvieron 10 licencias de conducir por estar vencidas o por diferencias con el domicilio del DNI, y otras seis por alcoholemia positiva.

Intentos de fuga y vehículos fuera de norma

Entre las situaciones más llamativas, Baggio destacó:

Dos motociclistas que intentaron evadir el control y fueron perseguidos.

Una máquina excavadora retenida por circular fuera de norma.

Un camión de gran porte fuera del recorrido habilitado para transporte pesado.

Sobre los motociclistas, advirtió que el intento de fuga se suma como contravención y agrava la sanción.

La directora de Tránsito, Yanina Pili, detalló que participaron inspectores municipales, personal de Tránsito y efectivos de la Policía provincial, con el objetivo de detectar irregularidades y prevenir delitos. Adelantó que estos controles se repetirán en otros puntos de la ciudad para reforzar la concientización vial y la seguridad en la vía pública.