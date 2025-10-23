La Policía de Río Negro confirmó este jueves el hallazgo de un cuerpo en la costa del Lago Nahuel Huapi, en una zona cercana al Mirador del Río Limay, donde desde ayer se buscaba a Héctor Hernández, un hombre de 60 años desaparecido en Bariloche.

El operativo fue coordinado en conjunto con la Policía de Neuquén, a raíz de que el punto del hallazgo se encuentra en una zona limítrofe entre ambas jurisdicciones. Las autoridades trabajan para determinar la identidad de la persona encontrada, aunque las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de Hernández, visto por última vez en ese mismo sector el día anterior.

La desaparición y la búsqueda

Héctor Hernández había sido visto por última vez el miércoles 22 de octubre, alrededor de las 5:00 de la madrugada, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio Las Victorias. Según denunció su esposa en la Subcomisaría 80, el hombre dejó sus pertenencias personales, su teléfono celular y una carta antes de salir.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

A partir de ese momento, la Fiscalía de Neuquén y la Policía rionegrina iniciaron un operativo conjunto, concentrando las tareas de rastrillaje en la zona del río Limay y las costas del Nahuel Huapi, donde finalmente fue encontrado el cuerpo.

En el lugar trabajan equipos de la Fiscalía de Neuquén, Criminalística, y efectivos de ambas fuerzas policiales provinciales. Las tareas incluyen levantamiento de huellas, relevamiento fotográfico y toma de muestras para proceder con la identificación formal del cuerpo.