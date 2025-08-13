Operativo en Comodoro por tiroteos: realizaron ocho allanamientos y secuestraron armas y municiones

La Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut llevó adelante este miércoles ocho allanamientos simultáneos en Comodoro Rivadavia, en el marco de la causa por los ataques con armas de fuego registrados días atrás en la intersección de las calles Huergo y Florida.

Los procedimientos se concretaron en los barrios Pietrobelli, Jorge Newbery y Cerro Solo, y permitieron el secuestro de dos armas de fuego, dos chalecos antibalas, municiones y proyectiles de guerra.

El jefe de la Brigada, Javier Orellano, explicó a ADNSUR que la investigación se inició luego de los enfrentamientos armados que alteraron la tranquilidad de la zona. “Fue un trabajo complicado porque los vecinos, ante el temor, no querían colaborar en forma directa. Sí entablaron diálogos y describieron lo que pasaba, pero la mayoría no quiso ser entrevistada formalmente o aportar imágenes de cámaras de vigilancia”, señaló.

Según los datos recolectados, el conflicto se habría originado entre dos personas pertenecientes a distintos grupos, situación que derivó en la intervención de más integrantes de cada bando. “La problemática de fondo no se pudo determinar, pero se trataría de disputas de vieja data”, indicó Orellano.

En los allanamientos se reunieron elementos que permiten avanzar en la identificación de los involucrados. “Hay personas ya identificadas. La intención de las medidas de este miércoles fue recolectar mayores datos. La investigación continuará y seguiremos trabajando para obtener más información”, remarcó el jefe policial.

El enfrentamiento dejó como saldo daños en vehículos y viviendas de personas que no están vinculadas a los grupos en conflicto. “Hubo vehículos dañados y también viviendas afectadas. Las denuncias se realizaron, pero en ningún caso se pudo identificar a los atacantes en el momento. Solamente se registraron las presentaciones por los daños ocasionados”, precisó Orellano.

Las autoridades sostienen que el desafío principal de la investigación radica en la falta de testimonios directos, debido al miedo que predomina en la comunidad. No obstante, confían en que el análisis de las pruebas secuestradas y el trabajo de campo permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales en los próximos días.