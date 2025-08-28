En casos en que existen sospechas fundadas de delitos, los allanamientos son una herramienta clave para que la Justicia pueda avanzar en las investigaciones.

Estas diligencias se realizan bajo orden judicial y permiten a la Policía ingresar a una propiedad privada para buscar pruebas, elementos prohibidos o personas vinculadas a una causa penal. Su ejecución debe respetar procedimientos legales estrictos y suele contar con la participación de diferentes áreas especializadas.

En el marco de este tipo de intervenciones, y frente a una causa por violencia familiar, el pasado miércoles 27 de agosto a las 18:00 horas, la Policía del Chubut, a través de la Dirección de Género y la Comisaría de la Mujer de Trelew, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Belgrano de esa ciudad, en cumplimiento de una orden judicial.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

En el operativo colaboraron efectivos de la Seccional Primera, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (G.E.O.P.) y el área de Criminalística, encargada de analizar la evidencia recogida durante el allanamiento.

Cabe recordar que se enmarca en una causa por violencia familiar, y tenía como objetivo principal localizar armas que pudieran estar en poder de alguna de las partes involucradas.

Durante la diligencia, se secuestraron un total de nueve armas de fuego: tres armas de puño y seis armas largas, además de municiones de distintos calibres. De esta manera, se labraron las actuaciones correspondientes para formalizar el secuestro y garantizar que las armas y municiones quedaran bajo custodia de las autoridades.

Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo

INCENDIO DE PASTIZALES EN RAWSON: BOMBEROS DESPLEGARON UN AMPLIO OPERATIVO SOBRE LA RUTA 7

Un incendio de pastizales se registró este miércoles por la tarde en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 7, en Rawson.

El siniestro obligó a un despliegue de varias unidades de Bomberos Voluntarios para contener las llamas, que se propagaron rápidamente debido a las condiciones del viento.

El primer aviso ingresó al cuartel alrededor de las 14:00, lo que motiv�� la salida inmediata de tres móviles de ataque y un número significativo de bomberos. Las dotaciones llegaron bajo la coordinación del oficial inspector Ricardo Sepúlveda, quien encabezó las tareas iniciales de combate del fuego.

"Uno de los autos cruzó en rojo": el fatal accidente que terminó con la muerte de una mujer en Comodoro

Debido a la magnitud del incendio y a las dificultades que presentaba el terreno, se sumó posteriormente el jefe del Cuerpo Activo, comandante mayor Javier Bassi, quien supervisó el operativo en el lugar.

Además de las brigadas de bomberos, participaron otras instituciones locales. Personal policial de la Comisaría de Rawson trabajó en el corte de tránsito para evitar riesgos a los automovilistas y facilitar la circulación de las unidades de emergencia. A su vez, el servicio eléctrico de la cooperativa suspendió de manera preventiva el suministro en la zona afectada, con el objetivo de resguardar la seguridad del personal que intervenía en el área.

Se reveló cómo fue la muerte de Maira Remolcoy tras el trágico accidente en Comodoro Rivadavia

Tras aproximadamente una hora de trabajo, los bomberos lograron controlar y sofocar el foco ígneo, evitando que el fuego se extendiera a sectores cercanos. El incendio no dejó víctimas ni heridos, aunque provocó pérdidas materiales en el sector de pastizales.

El operativo permitió comprobar, una vez más, la vulnerabilidad de las áreas rurales frente a este tipo de siniestros, especialmente en jornadas ventosas y de baja humedad. Los bomberos remarcaron que estas condiciones aceleran la propagación de las llamas y pueden transformar un incendio menor en un evento de grandes dimensiones en cuestión de minutos.

Tras el rescate de perros salchicha, la Fiscalía aclaró que hay otros perros listos para ser adoptados

Desde el cuartel se reiteró a la población que las quemas de pastizales están prohibidas por ordenanza municipal y que su incumplimiento puede derivar en sanciones. Además, subrayaron que la práctica representa un riesgo tanto para quienes la realizan como para terceros, al generar emergencias que ponen en peligro a vecinos y al personal que debe intervenir.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR