Un peligroso robo seguido de persecución policial se registró este martes por la mañana en Neuquén capital, cuando un hombre sustrajo una Toyota Hilux que había quedado en marcha frente a una sala de salud en el barrio Valentina Sur. La huida del delincuente terminó tras un operativo conjunto con al menos cuatro patrulleros, que logró recuperar el vehículo en la zona de Plottier.

El robo y la rápida fuga

Según relató la comisaria Patricia Silva, jefa de la Comisaría 44, el hecho ocurrió cuando el propietario de la camioneta se detuvo frente a la salita del barrio para ingresar con su hijo. Al descender, dejó el rodado encendido, lo que fue aprovechado por un ladrón que observaba la situación. El delincuente subió rápidamente al vehículo y escapó. Minutos después, el dueño advirtió el robo y alertó a la policía, que inició un patrullaje inmediato e informó a las demás unidades sobre las características de la camioneta.

El aviso permitió que un efectivo de la Comisaría 46, que realizaba una consigna en Plottier, divisara la camioneta e iniciara la persecución, sumándose al operativo junto con móviles de la Comisaría 44. La huida se extendió por varias cuadras y llegó hasta la Avenida Mosconi (ex Ruta 22). El delincuente circuló incluso en contramano, poniendo en riesgo a peatones y automovilistas. “Fue una persecución bastante importante porque este hombre hizo algunas calles en contramano, poniendo en riesgo su vida y la de los transeúntes”, señaló Silva.

La detención del sospechoso

La persecución concluyó en la intersección de Pasaje Yucas y Las Lavandas, cuando el conductor perdió el control de la camioneta y fue interceptado por un móvil policial. Allí, el hombre se resistió al arresto, pero finalmente fue reducido con la intervención conjunta de los efectivos. El sospechoso quedó demorado y a disposición de la fiscalía, mientras que la camioneta fue secuestrada y será devuelta a su propietario.

La comisaria Silva advirtió que este tipo de robos es frecuente cuando los conductores dejan sus vehículos en marcha. “Hay personas que creen que no pasa nada, pero hay muchos oportunistas. No digo que sea responsabilidad del conductor, pero entre todos nos tenemos que comenzar a cuidar y estar más alertas”, expresó.