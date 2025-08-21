Operativo en avenida Mosconi: detectaron múltiples infracciones a vehículos de carga en Neuquén
La Municipalidad de Neuquén realizó un operativo sobre transporte pesado y sustancias peligrosas en la avenida Mosconi. Se retuvieron 18 vehículos por distintas irregularidades, entre ellas la falta de rótulos y de seguros vigentes.
La Municipalidad de Neuquén desplegó un operativo de control preventivo sobre tránsito pesado y transporte de sustancias peligrosas en la zona de la avenida Mosconi, ex ruta 22, a la altura del Casino Magic. El procedimiento, llevado a cabo por el área de Tránsito junto con Defensa Civil y Medio Ambiente, concluyó con la retención de 18 vehículos.
Según detalló el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, se trató de 11 camionetas de transporte de sustancias peligrosas o especiales, 6 trafic de transporte de personal y un vehículo escolar. El funcionario explicó que estos operativos buscan reducir la siniestralidad vial a través de la prevención y, al mismo tiempo, aportar a la seguridad ciudadana.
Baggio remarcó que los vehículos de transporte de sustancias peligrosas requieren controles específicos debido a las características de las cargas, las dimensiones de los objetos y el porte de las unidades. Además, advirtió que camiones de gran tamaño suelen ingresar al radio restringido de la ciudad, lo que genera riesgos para la circulación en el centro y microcentro.
Principales infracciones detectadas
Durante los controles se detectaron múltiples irregularidades:
- Falta de rótulos identificatorios sobre las sustancias transportadas y su grado de inflamabilidad.
- Ausencia de matafuegos reglamentarios.
- Conductores sin la categoría correspondiente en la licencia de conducir.
- Vehículos sin seguro vigente, considerado un agravante de importancia.
En paralelo, se realizaron controles de alcoholemia a los conductores de las unidades revisadas. Todos los resultados fueron negativos, lo que Baggio calificó como “una muy buena noticia” en el marco del operativo.