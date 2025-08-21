Operativo en avenida Mosconi: detectaron múltiples infracciones a vehículos de carga en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén desplegó un operativo de control preventivo sobre tránsito pesado y transporte de sustancias peligrosas en la zona de la avenida Mosconi, ex ruta 22, a la altura del Casino Magic. El procedimiento, llevado a cabo por el área de Tránsito junto con Defensa Civil y Medio Ambiente, concluyó con la retención de 18 vehículos.

Según detalló el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, se trató de 11 camionetas de transporte de sustancias peligrosas o especiales, 6 trafic de transporte de personal y un vehículo escolar. El funcionario explicó que estos operativos buscan reducir la siniestralidad vial a través de la prevención y, al mismo tiempo, aportar a la seguridad ciudadana.

Baggio remarcó que los vehículos de transporte de sustancias peligrosas requieren controles específicos debido a las características de las cargas, las dimensiones de los objetos y el porte de las unidades. Además, advirtió que camiones de gran tamaño suelen ingresar al radio restringido de la ciudad, lo que genera riesgos para la circulación en el centro y microcentro.

Principales infracciones detectadas

Durante los controles se detectaron múltiples irregularidades:

Falta de rótulos identificatorios sobre las sustancias transportadas y su grado de inflamabilidad.

Ausencia de matafuegos reglamentarios.

Conductores sin la categoría correspondiente en la licencia de conducir.

Vehículos sin seguro vigente, considerado un agravante de importancia.

En paralelo, se realizaron controles de alcoholemia a los conductores de las unidades revisadas. Todos los resultados fueron negativos, lo que Baggio calificó como “una muy buena noticia” en el marco del operativo.