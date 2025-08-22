Operativo cerrojo en Chubut: interceptaron a una camioneta con armas de fuego y más de 60 cartuchos

Un operativo policial en Epuyén derivó en la intervención de un vehículo que transportaba armas de fuego y municiones, en el marco de una investigación por amenazas con arma blanca y abuso de armas.

El hecho comenzó durante la tarde de este jueves cuando personal de la Comisaría de la Mujer realizó un allanamiento sobre una casilla rodante ubicada en el loteo Kritz, en la Ruta Nacional 40. La inspección inicial arrojó resultado negativo, ya que el ciudadano había abandonado la localidad horas antes, cargando sus pertenencias en un vehículo y dejando la llave de la casilla a un conocido.

Tras confirmarse el escape, se diseñó un operativo cerrojo en coordinación con las comisarías de San Martín, Tecka, Río Pico y Gobernador Costa , con el objetivo de interceptar al sospechoso. Pasadas las 17:45, efectivos la camioneta en la localidad de Gobernador Costa. Al intentar detenerlo en un control, el conductor realizó una maniobra evasiva en “U” e intentó eludir a los efectivos, tomando calles circundantes de la zona urbana.

La colaboración entre las distintas comisarías permitió finalmente ubicar e interceptar la camioneta, identificando al conductor y realizando la revisión ordenada por la Justicia. Durante el procedimiento se secuestraron varios elementos, entre ellos: un estuche plástico que contenía una pistola marca Glock 34 calibre 9x19, con dos cargadores vacíos y una pistolera termoformada, junto a un cepillo de limpieza; un estuche plástico con un rifle calibre 270 marca TIKKA, equipado con mira telescópica; y 45 cartuchos calibre 9 mm marca MAGTECH y 22 cartuchos calibre 270 marca CBC.

El hombre fue imputado, y todas las armas y municiones secuestradas fueron depositadas en la sede policial a disposición de la Justicia. Las actuaciones se llevaron a cabo bajo la supervisión judicial correspondiente, garantizando que el procedimiento cumpliera con los lineamientos legales y de seguridad.

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn llevó adelante este jueves un operativo que culminó con la imputación de tres personas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y un auto. La diligencia fue ordenada por el juez federal de Rawson, Guillermo Lleral, a pedido de la Sede Fiscal Descentralizada, y se concretó en un domicilio ubicado en la calle Malaspina 500 de la ciudad portuaria.

El procedimiento se llevó a cabo tras un periodo de investigación que permitió reunir indicios compatibles con la comercialización de estupefacientes. Con esos elementos se autorizó el allanamiento, la requisa de un vehículo y el secuestro de bienes de interés para la causa. En el operativo participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas, junto con el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Rawson, la Guardia de Infantería local y la Sección Antinarcóticos.

Como resultado de la medida, tres personas mayores de edad —dos hombres y una mujer— quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Además, se secuestró clorhidrato de cocaína, una balanza digital de precisión utilizada para el fraccionamiento de drogas, un teléfono celular y un automóvil Volkswagen Gol Trend.

Durante las verificaciones se constató que uno de los sujetos imputados registraba un pedido de captura y detención activo por un hecho de robo agravado en poblado y en banda, requerido por la justicia provincial. Por disposición de las autoridades fue trasladado a la comisaría Segunda de Puerto Madryn, a fin de cumplir con la medida pendiente.