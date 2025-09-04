La ciudad de Plaza Huincul volvió a quedar en el centro de la atención tras un operativo de la División Antinarcóticos de Cutral Co, que puso al descubierto la reapertura de un kiosco narco en el barrio Otaño. Pese a que sus cabecillas, Suyai Anahí Contreras y su pareja, permanecen detenidos por causas vinculadas al narcotráfico, allegados a la pareja habrían continuado con la actividad ilícita.

La investigación permitió detectar nuevamente la venta de cocaína y marihuana, además de movimientos sospechosos en una propiedad ubicada sobre calle Formosa. Con la intervención del Ministerio Público Fiscal, se dispusieron allanamientos que confirmaron la existencia de una estructura organizada de microtráfico.

Allanamientos y clausura preventiva

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron droga fraccionada, balanzas electrónicas, una contadora de billetes, dinero en efectivo y proyectiles de distintos calibres. Además, fueron demoradas dos personas, notificadas por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

El lugar quedó clausurado bajo la figura de “casa de drogas”, de acuerdo con lo establecido por la Ley 3488. La medida buscaba impedir que el domicilio siguiera siendo utilizado para el narcomenudeo, una modalidad que ya había sido desarticulada meses atrás en el mismo punto.

La reacción de los vecinos

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió horas después. En la mañana del jueves, la vivienda clausurada terminó envuelta en llamas, lo que dejó importantes daños materiales. Si bien no hubo reportes de heridos, el hecho generó fuerte repercusión en la zona.

De acuerdo con versiones preliminares, el incendio podría estar vinculado al enojo de los vecinos, cansados de la reiteración de actividades ilícitas en el mismo sitio. La hipótesis de que se haya tratado de un acto intencional cobra fuerza en el marco de la tensión generada por la continuidad de la venta de drogas en el barrio.

La figura de Contreras y su pareja ya había quedado expuesta a principios de año, cuando la justicia avanzó con allanamientos que desbarataron un kiosco narco con cifras millonarias en movimiento. A pesar de ello, la investigación reciente comprobó que la actividad ilícita había vuelto a ponerse en marcha con otros actores a cargo.