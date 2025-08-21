El lunes 18 de agosto, alrededor de las 17:00, un violento episodio alteró la calma del barrio 9 de Julio, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, cuando un vecino sufrió una brutal paliza al reclamarle a un conductor que había atropellado a su perro, en la intersección de las calles Ituzaingó y Sargento Cabral.

La víctima, un hombre de mediana edad, sufrió graves lesiones: fractura a nivel del cráneo, desprendimiento de piezas dentales y daño en el maxilar, por lo que permanece internado en el Hospital Regional, precisó el jefe de la Seccional Segunda, Gustavo Toledo, a ADNSUR a horas del ataque.

Fue ingresado al Hospital Regional, donde aún permanece internado tras ser intervenido quirúrgicamente.

El agresor, que fue identificado por un familiar de la víctima, fue denunciado ante la Policía de Chubut, que estaba trabajando en verificar su identidad y las circunstancias del salvaje ataque.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Según pudo saber ADNSUR, la fractura del cráneo fue producto de que el paciente fue golpeado en la cabeza “con un ladrillo” por su agresor.

La intervención quirúrgica se realizó el martes y actualmente se encuentra en sala intermedia de cirugía, “estable y lúcido”.

LA AGRESIÓN QUE PUDO TERMINAR EN TRAGEDIA

“La persona habría sido agredida por otra que, anteriormente, conducía un vehículo que habría atropellado a un perro. Al reclamarle la acción, el conductor del vehículo lo agrede físicamente, provocándole lesiones que hacen que actualmente se encuentre en el Hospital Regional”, explicó el jefe policial, Gustavo Toledo, a ADNSUR.

La víctima, un hombre de mediana edad, sufrió graves lesiones: fractura a nivel del cráneo, desprendimiento de piezas dentales y daño en el maxilar, por lo que permanece internado en el Hospital Regional, desde donde se tomó conocimiento de lo sucedido.

En cuanto a la identificación del agresor, Toledo indicó: “No se lo conoce; sin embargo, la víctima refiere haberlo visto anteriormente”. No obstante, a partir de un familiar que sí lo reconoce, se efectuó la denuncia con nombre y apellido.

El jefe policial también destacó que ya se iniciaron las diligencias para determinar la identidad del agresor: “Se están llevando a cabo las diligencias para su correcta identificación y el relevamiento de los elementos necesarios, y de los que se puedan obtener para su identificación y puesta a disposición de la justicia”, entre ellos las cámaras de seguridad de la zona.

“No es algo común y habitual; es una situación atípica el nivel de agresión por esta situación”, concluyó el comisario sobre lo sucedido.