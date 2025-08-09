Un choque entre un camión y un autobús de pasajeros en una carretera del estado de Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil dejó al menos 11 personas muertas y otras 46 heridas.

El accidente ocurrió la noche del viernes cerca del municipio de Lucas do Rio Verde, a unos 360 kilómetros de la capital del estado. El autobús, perteneciente a la empresa Rio Novo, viajaba desde Cuiabá hacia Sinop, un importante centro del agronegocio brasileño.

De los heridos, ocho sufrieron lesiones leves, 26 están en estado moderado y doce se encuentran graves, entre ellos el conductor del camión.

Según informó el diario G1, la Policía Técnica de Identificación y Ciencias Forenses (Politec) explicó que la tragedia ocurrió en una curva del carril de camiones después de que el conductor del micro se pasara al carril que iba de Cuiabá a Sinop.

La carretera BR-163, donde se produjo el choque, es una de las principales rutas del país y cuenta con un historial de accidentes graves recurrentes, según medios locales.

Solo en 2024, se registraron 1304 colisiones, 65 de ellas, fatales, indicó la concesionaria Via Brasil en un informe.

En este año, de enero a julio, se reportaron 40 muertes en accidentes de tránsito en esa zona, señaló la concesionaria Nova Rota do Oeste, responsable de la carretera.