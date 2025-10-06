La violencia urbana azota con crudeza a Comodoro Rivadavia en 2025, con un total de diez homicidios registrados hasta la fecha, dejando a la ciudad sumida en una profunda preocupación.

DIEZ HOMICIDIOS EN COMODORO RIVADAVIA DURANTE 2025

La violencia que afecta a Comodoro Rivadavia es una fuente constante de conmoción para los vecinos y un desafío mayúsculo para las fuerzas de seguridad y la justicia local. Los familiares de las víctimas exigen justicia y mayor seguridad para frenar esta ola de homicidios que enluta a la ciudad. Mientras tanto, las autoridades continúan con investigaciones, allanamientos y operativos para esclarecer cada caso y prevenir futuros episodios.

Uno por uno, los casos que conmocionaron a la localidad petrolera durante el 2025:

🔴MAXIMILIANO CIFUENTES

El 1° de enero, Maximiliano Cifuentes, de 25 años, fue el primer fallecido del año, tras ser apuñalado en el barrio Laprida luego de un altercado en la calle Otawa, en la zona conocida como “60 viviendas”.

Según la investigación, una discusión con una mujer desencadenó el ataque por parte de Alejandro Romero, pareja de la mujer, quien fue detenido horas después, quedando con prisión preventiva. La familia de Cifuentes se reunió con la ministra Bullrich para pedir ayuda y garantizar que el crimen no quede impune.

🔴MATÍAS NIEVES

El 24 de enero, Matías Nieves fue interceptado y asesinado a tiros en la intersección de Avenida Rivadavia y Pasaje San Antonio, barrio Jorge Newbery.

Nieves, conocido por estar vinculado a hechos delictivos, murió luego de ser trasladado al hospital.

🔴RAMIRO MARTINEZ

Apenas una semana más tarde, el 1° de febrero, Ramiro Martínez, de 31 años, falleció en el barrio Sarmiento, conocido como Valle C.

El hombre resultó herido durante una pelea. Le dieron una puñalada en la zona del abdomen, pero, debido a la gravedad de la herida, falleció minutos después.

🔴 JUAN DE LA CRUZ AGUILAR

El 5 de febrero, luego de pasar más de un mes en terapia intensiva por las heridas de una puñalada, murió Juan de la Cruz Aguilar, un adolescente de 17 años que había sido atacado en una parada de colectivo del barrio Ciudadela el primer día del año.

🔴 NAHUEL ASENJO

El viernes 7 de febrero, Nahuel Francisco Asenjo, de 20 años, fue asesinado a balazos en el barrio Francisco Pietrobelli frente al colegio Domingo Savio, en un ataque atribuido a sicarios sobre una moto, en lo que se presume un ajuste de cuentas. Hasta el momento no hay detenidos por este hecho.

🔴 LUIS FRANCISCO ÁLVAREZ

A finales de febrero, Luis Francisco Álvarez fue víctima de un disparo en el barrio Máximo Abasolo en un crimen en el que fue detenido su propio hermano, Fabián Andrés, acusado de haberlo matado durante una discusión mientras consumían alcohol.

🔴 JORGE NIEVES

El 27 de febrero, Jorge Nieves, vinculado a un peligroso prontuario, fue asesinado en el barrio Quirno Costa y días después su presunto homicida, Mauro Pavei, se entregó.

La familia de Pavei denunció amenazas que los obligaron a abandonar su vivienda, que fue incendiada.

🔴 EZEQUIEL ÁLVAREZ

El 29 de enero, Ezequiel Álvarez, de 26 años, fue baleado en el barrio Las Flores. Aunque inicialmente resistió, falleció el 31 de marzo luego de más de un mes de lucha en el hospital, ya que uno de los proyectiles le había perforado un pulmón.

🔴 ABUSO SEXUAL Y MUERTE EN CERRO SOLO

Entre los hechos más horrendos de este año se encuentra la madrugada del 25 de abril, cuando un hombre sobrevivió a una brutal agresión que incluyó tortura, violación y abuso en el barrio Cerro Solo.

Luego de pasar varios días internado en terapia intensiva con fracturas, contusiones cerebrales y lesiones graves en el hígado y la cabeza, el hombre falleció días después. El ataque fue perpetrado por dos hombres con quienes la víctima había compartido previamente tragos en la misma casa.

🔴ARIEL NICOLÁS

El caso más reciente ocurrió la madrugada del domingo 5 de octubre en el centro de la ciudad, donde Ariel Nicolás, un joven de 25 años oriundo de General Villegas, provincia de Buenos Aires, fue asesinado a tiros en una estación de servicios.

El ataque también dejó herido gravemente a otro hombre de 32 años, quien recibió un disparo en la espalda. Ambos fueron asistidos inicialmente en el lugar por equipos médicos y trasladados con urgencia al hospital local, pero Ariel falleció a causa de las heridas de bala.

Esta serie de homicidios y ataques violentos evidencian la gravedad de la problemática social y la urgencia de medidas integrales para abordar las raíces del conflicto, incluyendo la violencia familiar, las disputas delictivas y la inseguridad generalizada que afecta al tejido social.