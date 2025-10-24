La inseguridad volvió a golpear al barrio Santa Genoveva de Neuquén. En el transcurso del jueves se registraron tres robos en distintas zonas del barrio, lo que despertó la alarma entre los vecinos, que aseguran vivir una situación cada vez más riesgosa y exigen medidas concretas de prevención.

Según los reportes vecinales, los episodios ocurrieron en calles Entre Ríos y Monseñor D’Andrea, y afectaron tanto a viviendas particulares como a un centro médico. En redes sociales, los residentes manifestaron su preocupación y denunciaron la falta de patrullajes preventivos.

Robos en cadena en distintas zonas del barrio

El primer hecho se produjo en Entre Ríos al 1000, donde dos delincuentes ingresaron a una vivienda de la Cooperativa 12 de Septiembre y se llevaron pertenencias del interior. A pocos metros, en Entre Ríos entre Pinar y Leloir, se registró otro intento de robo: delincuentes intentaron ingresar a un centro médico, pero la alarma del lugar frustró el ataque y motivó la intervención de la Policía.

Conmoción: un obrero cayó desde un quinto piso en la Patagonia y está grave en terapia intensiva

El tercer caso fue el más violento. Ocurrió en Monseñor D’Andrea al 900, cerca de las 22. Dos sujetos rompieron la puerta de una casa familiar mientras sus ocupantes estaban adentro. Una vecina contó que fue amenazada a punta de pistola cuando intentó salir al patio.

“Yo salí y se iban, me apuntaron con un arma”, relató la mujer, visiblemente conmocionada.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y muestran a un hombre encapuchado escapando en una camioneta Toyota blanca.

Vecinos en alerta y reclamo por seguridad

En los grupos de Facebook y WhatsApp del barrio, la indignación se hizo sentir.

“Esto no se aguanta más, no importa la hora ni el lugar, el peligro está siempre. Qué impotencia”, escribió una vecina. “Desidia total en materia de seguridad”, agregó otro usuario.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Ante la situación, los residentes del barrio reactivaron la red “Vecinos de Santa Genoveva en Alerta”, desde donde piden realizar las denuncias formales de cada hecho para reforzar el mapa del delito y exigir respuestas a las autoridades policiales y municipales.

Denunciar para aplicar la Ley de Reiterancia

La agrupación vecinal destacó la importancia de denunciar los hechos para que los delitos no queden impunes y puedan aplicarse herramientas legales como la Ley de Reiterancia, aprobada este año en Neuquén.

La normativa establece que si una persona procesada comete un nuevo delito, el juez puede dictar prisión preventiva, evitando que los delincuentes reincidan mientras esperan sentencia.

“No dejen de denunciar. La ley de reiterancia sirve”, expresaron desde la cuenta vecinal.

Con esta estrategia, los vecinos buscan romper con la llamada “puerta giratoria” judicial y lograr que quienes cometen delitos en el barrio sean efectivamente detenidos.