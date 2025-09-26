La inseguridad volvió a golpear a los comerciantes del Alto Valle. En Allen, un local de indumentaria ubicado en la esquina de Lorenzo Ramasco y Avellaneda fue violentado durante la madrugada del miércoles. Desconocidos levantaron la persiana, rompieron un vidrio y sustrajeron una importante cantidad de ropa.

Robo en pleno centro de Allen

La propietaria descubrió el hecho al llegar por la mañana y alertó a la Policía. El personal de la Comisaría 33º intervino rápidamente y dio inicio a tareas investigativas. Cerca del mediodía, durante recorridas preventivas, un móvil policial detectó a dos hombres que circulaban con bolsas y mochilas cargadas con prendas.

Al identificarlos, los uniformados constataron que varias de las prendas aún tenían las etiquetas del comercio robado, lo que permitió vincularlos de inmediato al hecho.

Oldelval inicia en noviembre Duplicar Norte con US$ 380 millones de inversión

Procedimiento policial y judicial

En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística y se dio intervención a la Fiscalía de turno, que ordenó el reconocimiento de los artículos por parte de la damnificada. Los dos hombres quedaron demorados y fueron vinculados a la causa por encubrimiento.

La dueña del comercio, en tanto, recuperó parte de la mercadería, aunque todavía resta determinar la cantidad exacta de ropa sustraída y los daños ocasionados en el local.

Este caso se suma a otro hecho ocurrido en General Roca, donde un comercio de cosmética de la calle Buenos Aires sufrió una entradera. Allí, los delincuentes no solo robaron mercadería, sino que además causaron importantes destrozos en el lugar, lo que incrementó el malestar de los comerciantes.