Ola de robos en comercios del centro de Comodoro: dos detenidos en menos de una hora

Dos hombres fueron detenidos en flagrancia este viernes en el centro de Comodoro Rivadavia en hechos delictivos ocurridos con apenas minutos de diferencia, según informó la Seccional Primera de la Policía.

Los casos, ambos denunciados por comerciantes, reactivaron las alertas por una ola de robos en la zona céntrica de la ciudad.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 17:00 en la Tienda Grove, ubicada en calle España 818. Según el parte policial, un hombre de 46 años intentó robar un pantalón de jean, valuado en $150.000, y emprendió la huida.

"Rápidamente se realizó una recorrida en las inmediaciones, siendo capturado en Avenida Rivadavia con el producto robado", detalló el informe oficial.

El detenido quedó a disposición de la Dra. Diez, mientras que el Juez Penal de Turno, Dr. Soñiz, definirá su situación legal en una audiencia prevista para el 17 de agosto.

Casi en simultáneo, otro hombre de 51 años fue arrestado en el local Uniclo, ubicado en Avenida Rivadavia 331, acusado de sustraer: 5 marcadores, 1 peluche, 1 chupete y 1 auto de juguete (valor total aproximado: $25.000).

El sujeto fue sorprendido por personal policial al salir del comercio sin pagar los artículos. Al igual que en el primer caso, quedó detenido bajo la misma disposición judicial.

Ambos episodios, ocurridos en un radio de pocas cuadras, generaron malestar entre los comerciantes de la zona, quienes reportaron un incremento de robos en las últimas semanas.

"Los procedimientos fueron realizados por el Suboficial Mayor Raúl Carrizo y la Oficial Ayudante Oriana Aldana Garrasi", precisó la policía.

Las autoridades reiteraron el llamado a los locales a reforzar la vigilancia y reportar cualquier actividad sospechosa.