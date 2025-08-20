Dos denuncias por delitos de robo se registraron en las últimas horas en la localidad de Caleta Olivia, generando preocupación en la comunidad y poniendo en alerta a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz.

VOLVIÓ DE VACACIONES, ESTACIONÓ SU CAMIONETA Y LE ROBARON UNA RUEDA

El primer incidente fue denunciado en la Comisaría Cuarta por un hombre de 57 años, propietario de una camioneta Toyota Hilux. Según su relato, tras un viaje a varias provincias del norte del país guardó el vehículo en el patio interno de su domicilio.

Sin utilizarlo durante varios días, recién el pasado domingo 17 de agosto advirtió que la rueda de auxilio, un rodado 17 de la marca Bridgestone, había desaparecido. Esta rueda estaba colocada en el sector inferior externo de la caja de carga del vehículo.

Con ahorros de hasta el 50% en frutas y verduras, el Mercado Comunitario atrae cada vez más clientes

Lo llamativo del caso es que no se observaron señales de forzamiento en el lugar donde la rueda estaba instalada, lo que abre interrogantes sobre cómo el ladrón pudo sustraerla sin ser detectado ni dejar rastros visibles.

En este sentido, el hombre expresó su sorpresa y preocupación, ya que la rueda es un elemento esencial para la seguridad vial, sobre todo en una zona donde las condiciones climáticas y las rutas pueden ser exigentes. El caso fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Caleta Olivia, que ha iniciado la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

IBA CAMINANDO POR LA CALLE Y LE ROBARON EL CELULAR

Por otra parte, y según señaló La Opinión Austral, en la Comisaría Tercera se registró la denuncia de un hombre de 43 años que fue víctima de un robo mientras caminaba por el barrio 3 de Febrero. Según detalló, el hecho ocurrió alrededor de las 20:25 cuando se dirigía a pie hacia la casa de una conocida por el pasaje “H”, próximo a la intersección con la avenida Antártida Argentina.

Encontraron a Maximiliano Agesta, el vecino de Caleta Olivia que estaba desaparecido desde hace una semana

De acuerdo con su testimonio, un ladrón lo interceptó de manera sorpresiva y, sin mediar palabra, le arrebató de las manos un teléfono celular marca Samsung, modelo A03, de color celeste con funda negra, perteneciente a la empresa Movistar. El asaltante actuó solo y huyó rápidamente del lugar, dejando a la víctima consternada y sin posibilidad de dialogar o resistirse debido a la rapidez del ataque.

Ante la denuncia, personal policial realizó las diligencias de rigor en el lugar del hecho y contó con la colaboración del área de Criminalística para recolectar evidencias. Además, el damnificado pudo aportar un retrato hablado del sospechoso que será clave para orientar la investigación. Al igual que el primer caso, este robo está siendo supervisado y analizado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 1.

Tuvo un ataque de irá, destrozó su comercio en Caleta Olivia y encaró a la policía: "es mío, no se metan"

OLA DE ROBO EN CALETA OLIVIA

Estos casos forman parte de una preocupante ola de inseguridad que afecta a Caleta Olivia y a la provincia de Santa Cruz. En los últimos meses, se registraron varios robos millonarios y ataques contra comercios, viviendas y empresas.

El pasado martes 5 de agosto, un millonario robo sacudió a Caleta Olivia y tuvo como víctima a un hombre de 33 años, oriundo de Trelew.

Precisamente, el conductor denunció que delincuentes desconocidos rompieron el vidrio de la puerta izquierda de su camión estacionado en el estacionamiento de la estación de servicio "El Bierzo", ubicada en el acceso sur de la ciudad del Gorosito.

Tragedia en Santa Cruz: no podían comunicarse con su amiga, fueron a su casa y se encontraron con la peor escena

El hecho ocurrió mientras la víctima almorzaba en el restaurante "La Chacha" junto a un compañero. A las 13:48, la Policía Local fue alertada y se hizo presente rápidamente en el lugar, llevando a cabo las primeras diligencias con la colaboración de la División Gabinete Criminalístico y la División de Investigaciones de Caleta Olivia, que analizan indicios para localizar a los responsables.

En cuestión de minutos y, de acuerdo con lo que informó La Vanguardia Noticias, los ladrones sustrajeron una mochila que contenía cheques y más de 6.000.000 de pesos en efectivo, además de un bolso con ropa.

Más atrás en el tiempo, en el mes de junio se produjo un presunto robo en la joyería céntrica “Lady Joyas”. En los ventanales del local, que se encuentra ubicado en la esquina de las avenidas Monseñor Fagnano e Independencia, hubo al menos cuatro roturas que habrían sido provocadas con piedras u otro elemento duro.

Sin rastros de Maximiliano Agesta: sigue el operativo en la costa de Santa Cruz

Hace tres años, un local del mismo rubro que se encontraba en la localidad terminó cerrando sus puertas tras ser blanco de un golpe comando que nunca fue resuelto, señaló La Opinión Austral.

Otro caso similar fue el robo millonario en la radio FM D-Nation 89.7, donde los ladrones se llevaron equipos esenciales para la transmisión como consolas, cámaras y televisores, valorados en más de 10.000.000 de pesos.

Además, un empresario local sufrió el saqueo completo de su taller mecánico, con pérdidas estimadas en 10.000.000 de pesos, y ofreció una recompensa millonaria para quienes ayuden a recuperar las herramientas sustraídas. Estos delitos están relacionados con un aumento generalizado de la violencia y la impunidad que los habitantes y comerciantes de Caleta Olivia denuncian diariamente.