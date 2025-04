Un caso que comenzó con un robo en un establecimiento comercial terminó con la condena de C., un hombre que intentó lucrar con bebidas alcohólicas robadas, ofreciendo los productos por WhatsApp. Tras un acuerdo de juicio abreviado, el acusado fue condenado a un año de prisión en suspenso y deberá cumplir con ciertas pautas de conducta para evitar ir a prisión. La sentencia fue homologada por el juez Juan Martín Arroyo, quien validó el acuerdo entre la fiscalía, la defensa y el acusado.

El robo de las bebidas ocurrió el 6 de agosto de 2023, cuando C. recibió y mantuvo en su poder una cantidad significativa de cajas de vino y otras botellas de bebidas alcohólicas, además de aceite de oliva. Según la acusación de la fiscal Mariana Lascano, el hombre sabía que los productos provenían de un robo, ya que no pudo justificar su legítima propiedad y no presentó ningún tipo de documentación para acreditarlo.

Una mujer despidió a un empleado y este la amenazó: tuvo que intervenir la Justicia

Además, C. ofreció las bebidas a la venta en el estacionamiento de un supermercado ubicado en calle Garibaldi, sin mostrar preocupación por su origen ilegal. La denuncia de la víctima, quien sufrió el robo en su depósito comercial, indicó que los números de lote de las bebidas coinciden con los detallados en su denuncia.

El acuerdo de juicio abreviado se alcanzó luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los hechos. La defensa del imputado y la fiscalía acordaron que la pena de prisión en suspenso sería apropiada, dada la ausencia de antecedentes penales del acusado y la naturaleza del delito. El juez Arroyo resaltó que la pena solicitada era ajustada a derecho , y que el cumplimiento de las condiciones del juicio permitiría que la sentencia fuera ejecutada de manera condicional.