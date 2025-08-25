En la madrugada de este lunes 25 de agosto, pasadas las 6:00 horas, la ciudad de Comodoro Rivadavia se vio profundamente conmocionada por un grave accidente vial que dejó como saldo una joven muerta y al menos ocho personas heridas.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juan B. Justo, un punto de alta circulación vehicular donde la colisión de un Volkswagen Gol y un Fiat Palio terminó en tragedia.

EL IMPACTANTE CHOQUE QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

Según relataron fuentes oficiales y personal de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, al arribar al lugar se encontraron con un choque de gran magnitud entre un Volkswagen Gol tres puertas y un Fiat Siena, ambos con daños materiales severos.

La violencia del impacto fue tal que demandó la rápida movilización de hasta tres ambulancias para asistir a las ocho personas lesionadas que inicialmente se registraron.

Desde el primer momento, los equipos de emergencia se encontraron con los involucrados mayormente fuera de los vehículos. Algunos lograron salir por sus propios medios, mientras que otros permanecieron visiblemente afectados, en estado de shock, nerviosos y buscando comunicarse con sus familiares.

Entre ellos, se observó a dos o tres jóvenes sentados en el pavimento, uno de los cuales presentaba un traumatismo de tórax y una posible fractura de clavícula. Este paciente fue prioritariamente trasladado al Hospital Regional, acompañando a otras víctimas en un total de entre dos y tres personas por cada ambulancia.

La rápida intervención del personal médico no alcanzó para evitar la confirmación de una víctima fatal: una joven de aproximadamente 25 años, que viajaba como inicialmente como única acompañante en el Volkswagen Gol, falleció en el lugar. El equipo de emergencias 107 certificó su deceso al momento de la llegada, consternando a familiares, amigos y vecinos que luego fueron notificados oficialmente.

EL DATO CLAVE SOBRE LA VÍCTIMA FATAL TRAS EL TRÁGICO ACCIDENTE

Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, habló con ADNSUR y brindó detalles del hecho, remarcando que las causas del accidente aún se encuentran en investigación. “Estamos tratando de establecer las circunstancias con exactitud, aunque una hipótesis preliminar indica que uno de los vehículos habría cruzado un semáforo en rojo”, explicó.

Además, confirmó que personal de la Brigada de Investigaciones trabaja en el levantamiento de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona y en la realización de planimetrías detalladas para comprender la mecánica del choque.

El Volkswagen Gol involucrado transportaba ocho ocupantes y circulaba por calle Juan B. Justo en dirección hacia Rada Tilly, efectuando un recorrido norte-sur. Por su parte, el Fiat Palio (o Siena, según versiones) transitaba en sentido contrario, proveniente del centro de la ciudad. Según Jones, resta definir cuál de los conductores fue el responsable de cruzar el semáforo en rojo, elemento clave para esclarecer responsabilidades.

Por otra parte y de acuerdo a la información obtenida por ADNSUR, se conoció la posición que ocupaban los pasajeros en el Volkswagen Gol: la víctima fatal se encontraba sentada sobre las piernas de un joven que era acompañante del conductor, es decir, juntos ocupaban el asiento delantero del vehículo.

Tras el siniestro, su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se le realizarán las pericias correspondientes para aportar datos a la causa.

Los dos conductores involucrados permanecen demorados en la Seccional Tercera, donde se continúan con los procedimientos legales habituales. Se realizaron exámenes toxicológicos a ambos para determinar su estado al momento del choque. Además, se están recabando testimonios de testigos y demás pruebas que ayuden a aclarar cómo se produjo el impacto de forma precisa.