COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Decenas de personas conforman la lista de desaparecidos en los últimos 30 años en Comodoro Rivadavia de las cuales, ocho de ellas son mujeres cuyo paradero aún no pudo ser determinado.

El 14 de abril de 1994 Alejandra del Carmen Sales fue vista por última vez en su vivienda, la adolescente de tan solo 14 años habría dejado una carta en el domicilio donde le decía a su madre Patricia que les diera a sus cinco hermanos sus pertenencias y pedía perdón por irse pero no indicaba los motivos de su alejamiento. No obstante, hay quienes indican que la letra no pertenecía a la joven y su desaparición terminó siendo una incógnita.

Cuatro años después el 9 de febrero de 1998 se registró la desaparición de Miguel Angel Linares, más conocida como Araceli, de 24 años quien era una travesti que trabajaba en la “zona roja” comodorense en Chacabuco y Francia. La mujer habría sido vista cuando subía a un Ford Taunus blanco y desde entonces nunca más se supo de ella. Varias hipótesis giraron entorno a lo ocurrido e incluso se planteaba la posibilidad de que fuera víctima de un crimen pero jamás se pudo probar ello.

El mismo año, pero el 20 de julio se registró la desaparición de Mónica Acuña de 21 años, quien era cajera de La Anónima y estudiaba Ciencias Económicas. Esa noche había concurrido a una fiesta por el Día del Amigo en el barrio Isidro Quiroga pero jamás volvió a su hogar. Si bien hubieron personas demoradas como sospechosos entorno al hecho y hay quienes incluso confesaron haberla asesinado, no se encontró nunca el cuerpo de la mujer por lo que nunca pudo imputarseles el crimen.

El 13 de enero de 2000, Silvia Picón de 27 años salió de su trabajo en la sucursal de Kilómetro 3 de supermercados La Anónima y desapareció; incluso su ex pareja Roque Sales, indicó que la buscó en el local comercial y la dejó a cuadras de su casa siendo el principal sospechoso pero no se pudo probar nada en su contra.

El 22 de abril de 2005, Sonia Toro de 34 años fue a dejar a sus dos hijas al colegio, luego de ello debía concurrir a una panadería para buscar una torta para celebrar el cumpleaños de una de ellas, sin embargo jamás retornó a su domicilio ni fue encontrada. Su automovil fue hallado incendiado en una cantera así como una casilla rodante en la que residía, siendo un total misterio su destino.

El 22 de abril de 2010, Carolina Díaz de 21 años fue vista por última vez en la ciudad, dos años antes su papá también fue denunciado como desaparecido siendo también parte del largo listado de personas que registran búsqueda de paradero. En un primer momento su pareja fue investigada por el hecho con quien tienen una hija, pero no se dieron pruebas contundentes en su contra.

El 15 de diciembre de 2013 Hilda Suárez de 58 años salió de su hogar en barrio Sismográfica y desde aquel momento nunca más pudo ser hallada.

Ya el 22 de diciembre de 2017, Norma Carrizo de 53 años salió de su casa y se dirigió a la vecina localidad de Rada Tilly pero luego de ese momento no se volvieron a tener noticias de ella. Hace unos meses atrás fue encontrado su teléfono celular en La Plata por lo que la investigación se encaminó entorno a aquel dato.