La División Policial de Investigaciones (DPI) realizó un allanamiento este jueves en la Alcaidía de Trelew, donde se encuentra detenido el judicial Alejandro Borello, y secuestró diez dispositivos móviles que serán sometidos a peritaje en el marco de una causa por presunta sextorsión.

Una mujer denuncia ser víctima de la estafa conocida como “sextorsión”, en la que le exigían dinero a cambio de no divulgar sus fotos íntimas. Por ello radicó una denuncia ante la policía de Chubut, que derivó en un allanamiento en la alcaidía de la ciudad de Trelew. Secuestraron varios teléfonos celulares.

El hecho fue denunciado por la víctima luego de haber recibido un mensaje a través de WhatsApp en el que, mediante un engaño relacionado con una sextorsión, le exigían el pago de $995.000.

Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

Según relató en la denuncia policial, las transferencias debían realizarse a una cuenta bancaria vinculada a un hombre de 34 años, de apellido Borello, quien posee múltiples condenas en Trelew y actualmente cumple pena en la alcaidía, según publica Canal 12.

La justicia ordenó un allanamiento que fue llevado a cabo este jueves por el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y personal de la alcaidía, bajo la supervisión del comisario Mario Ubiria. La medida fue autorizada por la jueza Stella Eizmendi y en la investigación interviene la fiscal Anya Puchetta.

Un nene patagónico fue anotado con un nombre que no se registraba hace 85 años en Argentina

En los procedimientos se secuestraron un total de 10 teléfonos celulares.

El objetivo era determinar si desde el interior de la alcaidía se organizaban maniobras de sextorsión, un delito que consiste en amenazar a una persona con la difusión de material íntimo —imágenes, videos o información privada— a menos que se pague una suma de dinero.

En muchos casos, los responsables utilizan perfiles falsos, suplantación de identidad o engaños para obtener el material con el que luego extorsionan a la víctima.

Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo

¿Qué es la sextorsión?

Es una forma de chantaje en la que se amenaza a una persona con divulgar y hacer públicas imágenes o videos de su intimidad sexual.

Recibís un correo electrónico o un mensaje donde un anónimo dice que tiene imágenes y/o videos comprometedores y te pide un rescate en dinero o más imágenes o videos.

¿Cómo pueden obtener tus imágenes para la sextorsión?

Puede ser que no tengan ninguna imagen tuya y digan que las tienen.

Puede ser que las imágenes las tenga una expareja con quien compartiste imágenes íntimas y que luego le sirvan para extorsionarte.

Si te robaron el celular o la computadora y lograron acceder a tus datos y fotos.

Si compartiste fotos íntimas en una red de citas.

Si el extorsionador se hizo pasar por alguien conocido y logró que compartieras imágenes íntimas.

Si te espiaron y fotografiaron de forma remota a través de tu webcam o de tu celular.

Si tenés un software espía instalado en tu computadora o celular. Puede estar escondido en una imagen que abriste, en un correo electrónico de promociones, en un software o aplicación.

Si un extorsionador instaló en forma remota un controlador de tu webcam o celular.

¿Qué hago si soy víctima de sextorsión?

Guardá todas las pruebas que tengas: chats, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier tipo de contenido que aporte información a los peritos informáticos para presentarlas en una fiscalía.