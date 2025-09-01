Un hecho de extrema violencia infantil conmociona a la localidad de San Vicente, en la provincia de Misiones, donde un hombre de 23 años fue detenido, acusado de provocar graves quemaduras a su hijastro de apenas 5 años. La madre del menor también se encuentra siendo investigada.

El hecho fue descubierto el domingo por la noche, cuando efectivos de la Comisaría de la Mujer acudieron a una casa tras recibir un llamado anónimo que advertía sobre el maltrato al que era sometido un pequeño niño. Al llegar al lugar, los agentes constataron las lesiones compatibles con quemaduras.

De acuerdo con la denuncia, el joven habría obligado al niño a sentarse sobre un ladrillo caliente, provocándole graves quemaduras y una infección en la zona por falta de tratamiento.

La madre del chico, en su declaración, aseguró que la intención de que se sentara en el ladrillo era seguir la indicación de un video que habían visto en Internet, donde se aconsejaba ese método para resolver problemas urinarios.

Ante esta situación, los investigadores detuvieron al sospechoso y buscan determinar el grado de participación de la mujer en la agresión, según publica NT.

Cuando los médicos revisaron al pequeño, constataron que las heridas habían sido realizadas hace, al menos, 15 días, y que durante ese tiempo no había recibido atención médica, según precisaron fuentes policiales al medio Misiones Online.

El nene fue trasladado inmediatamente al hospital local, donde lo diagnosticaron con “quemaduras graves en muslos y glúteos con infección”. Debido a las complicaciones en sus heridas, los médicos ordenaron su derivación al Instituto del Quemado en Posadas.

La Justicia pidió la intervención de la Defensoría Oficial, a cargo de Margarita Inés Linder, y del área de Niñez, Adolescencia y Familia de San Vicente, que tomarán las medidas correspondientes en resguardo del menor.