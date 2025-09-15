Nuevo golpe al narcotráfico en Rincón de los Sauces: allanamientos e incautaciones

La Policía provincial de Neuquén realizó un nuevo golpe al narcotráfico en la localidad de Rincón de los Sauces, en el marco de la estrategia del Estado de asumir la investigación del microtráfico, hasta ahora bajo la Justicia Federal.

Durante la tarde del viernes, la división Antinarcóticos concretó allanamientos simultáneos en tres domicilios: dos ubicados en calle Mitre, manzanas 77 y 80, y otro en calle Resistencia.

Detenciones y secuestros

En uno de los inmuebles, señalado como punto de expendio, fueron sorprendidos dos adultos presuntamente dedicados a la venta de drogas. En total, tres personas —dos hombres y una mujer— quedaron imputadas por infracción a la Ley 23.737 y fueron trasladadas a la Comisaría N.º 35.

Durante los allanamientos se incautaron múltiples elementos vinculados a la actividad ilícita:

27,17 gramos de clorhidrato de cocaína

6 envoltorios de hongos alucinógenos

$1.071.100 en efectivo

3 revólveres y 2 pistolas

3 balanzas de precisión

10 teléfonos celulares

250 municiones de distintos calibres

Anotaciones relacionadas con la venta de drogas

1 computadora tipo notebook

2 cámaras de seguridad conectadas a dispositivos móviles

La fiscalía provincial de Narcocriminalidad dispuso la clausura preventiva de los domicilios de calle Mitre, manzana 80, y de calle Resistencia, señalados con fajas de secuestro. Los inmuebles quedaron bajo control mediante rondines policiales, garantizando la seguridad en la zona tras los operativos.