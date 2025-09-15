La Policía provincial de Neuquén realizó un nuevo golpe al narcotráfico en la localidad de Rincón de los Sauces, en el marco de la estrategia del Estado de asumir la investigación del microtráfico, hasta ahora bajo la Justicia Federal.

Durante la tarde del viernes, la división Antinarcóticos concretó allanamientos simultáneos en tres domicilios: dos ubicados en calle Mitre, manzanas 77 y 80, y otro en calle Resistencia.

Detenciones y secuestros

En uno de los inmuebles, señalado como punto de expendio, fueron sorprendidos dos adultos presuntamente dedicados a la venta de drogas. En total, tres personas —dos hombres y una mujer— quedaron imputadas por infracción a la Ley 23.737 y fueron trasladadas a la Comisaría N.º 35.

Nuevo golpe al narcotráfico en Rincón de los Sauces: allanamientos e incautaciones
Neuquén invertirá más de 9 mil millones en el puente del arroyo Carranza y colectores pluviales

Durante los allanamientos se incautaron múltiples elementos vinculados a la actividad ilícita:

  • 27,17 gramos de clorhidrato de cocaína
  • 6 envoltorios de hongos alucinógenos
  • $1.071.100 en efectivo
  • 3 revólveres y 2 pistolas
  • 3 balanzas de precisión
  • 10 teléfonos celulares
  • 250 municiones de distintos calibres
  • Anotaciones relacionadas con la venta de drogas
  • 1 computadora tipo notebook
  • 2 cámaras de seguridad conectadas a dispositivos móviles

La fiscalía provincial de Narcocriminalidad dispuso la clausura preventiva de los domicilios de calle Mitre, manzana 80, y de calle Resistencia, señalados con fajas de secuestro. Los inmuebles quedaron bajo control mediante rondines policiales, garantizando la seguridad en la zona tras los operativos.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer