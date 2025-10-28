Nuevo accidente en el acceso a Centenario: una moto impactó contra una camioneta

El martes 28, pasadas las 7:30 de la mañana, se registró un nuevo siniestro vial en el Acceso Jaime de Nevares, sobre la mano que va de Cinco Saltos hacia Centenario, uno de los sectores con mayor tránsito vehicular en horario laboral.

Según fuentes policiales, una motocicleta Zanella Sapucai 150 cc, conducida por un hombre de 48 años domiciliado en Cinco Saltos, impactó contra el paragolpes trasero de una camioneta Citroën Basalt, manejada por una mujer de 35 años, también residente en la vecina localidad rionegrina.

El choque se produjo en un tramo donde no hay semáforos instalados, pese a que se han registrado numerosos accidentes en los últimos meses.

El motociclista resultó herido

A raíz del fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones y debió ser trasladado al Hospital Natalio Burd por una ambulancia a cargo del doctor Ferneti, quien coordinó la atención inicial en el lugar. El hombre permaneció consciente, aunque presentaba golpes y posibles fracturas, por lo que fue derivado para una evaluación médica más detallada.

En el sitio trabajó personal policial de la Comisaría Quinta y efectivos de Tránsito Villa Obrera, quienes realizaron las primeras pericias y ordenaron el tránsito en la zona, que se encontraba congestionada por el flujo vehicular habitual de la mañana.

Peritajes y control de alcoholemia

De acuerdo con la información oficial, la conductora de la camioneta fue sometida al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. La Policía inició actuaciones de rutina para establecer las causas del accidente y verificar si alguno de los vehículos circulaba a velocidad superior a la permitida o realizó una maniobra imprudente.

Las primeras hipótesis indican que el motociclista no habría logrado frenar a tiempo ante una detención momentánea de la camioneta, lo que provocó el choque en la parte trasera del vehículo.