La ciudad de Centenario atravesó una madrugada convulsionada por dos hechos violentos ocurridos con pocas horas de diferencia. Primero, un hombre de 37 años resultó apuñalado en el pecho durante una pelea y debió ser trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón. Poco después, en otro sector de la ciudad, se desató una balacera que dejó 47 vainas servidas y un herido de bala en la pierna.

Ambos episodios, que aún se investigan, generaron gran preocupación en la comunidad.

Apuñalado en el barrio Bella Vista

El primer hecho ocurrió alrededor de la medianoche en la intersección de Puerto Argentino y pasaje Alsina, en el barrio Bella Vista. Una vecina alertó a la policía sobre una riña frente a su casa y señaló que un taxi había trasladado a un hombre herido al hospital Natalio Burd. En el lugar, la policía halló un puñal con mango de madera que habría sido utilizado en la agresión.

La víctima, de 37 años, ingresó con una herida en el tórax y fue derivada al hospital Castro Rendón, donde los médicos confirmaron que presentaba una lesión en la séptima costilla. Fue operado en horas de la madrugada y se encuentra fuera de peligro, aunque permanece en observación.

Según explicó el comisario Marcos Mazzone, las primeras investigaciones apuntan a que los involucrados se conocían previamente y la discusión terminó en un enfrentamiento violento.

Balacera con casi 50 tiros

Media hora más tarde, la violencia volvió a golpear en otro sector de la ciudad. En las calles Honduras y Perú, vecinos del barrio 130 Viviendas alertaron sobre fuertes detonaciones de armas de fuego. Al llegar al lugar, la policía encontró un Renault Duster y un Ford Ka con impactos de bala, además de tres viviendas con daños.

Un joven de 23 años se presentó ante los uniformados y relató que había recibido un disparo en la pierna izquierda, con orificio de entrada y salida. A pesar de la herida, aseguró que se trasladaría por sus propios medios al hospital local.

En la escena, el personal de Criminalística halló 47 vainas servidas de calibre 9 mm en dos sectores distintos, lo que da cuenta de la magnitud del ataque. También se secuestraron proyectiles deformados y se constató que varios disparos impactaron contra vehículos y propiedades.